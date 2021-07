El ex delantero Pincha Matías Pellegrini, un romperredes y también un ¿rompecorazones?

Luciana Salazar está soltera otra vez, tras una nueva separación de Martín Redrado, pero parece que ya encontró quién le dé cariño: la versión sobre el nuevo romance de Luli estalló fuerte ayer en La Plata, porque la blonda andaría en algo con un ex Pincha, nada menos, y que encima Estudiantes busca repatriar. ¿De quién se trata? De Matías Pellegrini.

El ex Estudiantes tiene apenas 21 años, 19 menos que Salazar, y es jugador del Inter Miami, el nuevo y glamoroso club fundado por David Beckham en la localidad balnearia estadounidense. Y algo del glamour se contagió rápido el rápido volante de Magdalena, que en una noche en Miami se encontró con Luli y, al parecer, cumplió uno de los sueños de su infancia. ¿Cómo se dio el encuentro que ya tiene un par de fotos que lo confirman? “Ellos se conocieron en Miami en enero, en un grupo de amigos que tienen en común. Se los vio muchas veces juntos en la noche y llama la atención”, contó la periodista Paula Varela, que indicó que se siguen en Instagram y que cruzaron varios “me gusta”. “Se habrían visto en el Faena, en el restaurante de El Gitano. También se vieron en otro”, añadió Varela, y lanzó: “Su grupo de argentinos me contó: ‘acá en Miami sabemos que con él pasó de todo’”. Tremendo.

Poco más se sabe del encuentro entre ambos, aunque una foto cuenta parte de la historia: Pellegrini aparece en febrero pasado en una foto de Luli y sus amigos, divirtiéndose en Miami, que generó mucha polémica, debido a que en medio de la segunda ola Salazar se mostró de parranda en lugares oscuros y cerrados, y sin barbijo.

“Esto fue hace pocas horas. No les importa nada a ella ni a toda la gente que está a su alrededor”, detalló Fernando Piaggio. “El lugar que eligieron se llama Gitano Beach, muy conocido en Miami y la gente se mueve como si nada pasara. Abrazados, sin el barbijo que hay que usar. Después pasa lo de Pampita que se quedan con el COVID, vuelven al país y después alguien le puede decir ‘Luciana, te la buscás’. Esto en pandemia está prohibido. Después se enojan cuando dicen que no hay empatía”. Más allá de la furia, la foto en cuestión brinda otros datos: en febrero ya se conocían, y por entonces Luli andaba en otro de sus tira y afloje con Redrado. Claro que eso no debería haber sido obstáculo, ya que como contó la semana pasada en Instagram, Luli le fue muchas veces infiel al economista. Aunque afirmó que “públicamente jamás” daría nombres, “él los sabe muy bien”.

Entonces desde “Intrusos” se animaron a especular con algunos nombres. “Como ella es escondedora vimos que en la época de la infidelidad ella lo ‘likeaba’ mucho. Se ‘likeaban’ y también se los ha visto entrar juntos a un hotel muy importante en Puerto Madero. Fue un affaire. Los amantes, los que han sido infieles, son Luciana Salazar y Facundo Moyano”, reveló Varela.

Ahora, la primera pregunta es: ¿Pellegrini fue solo una de esas infidelidades que Luli utilizaba para divertirse y dar celos? Los “me gusta” de Instagram cuentan otra historia, y hablan de una relación más prolongada en el tiempo, aunque, desde ya, imposible conocer el compromiso emocional de los protagonistas. ¿Fuego y pasión o algo más?

La segunda pregunta, la que desvela a los hinchas de Estudiantes, es cómo llegará Pellegrini al club si vuelve. Y no solo desde lo futbolístico, teniendo en cuenta que el jugador de Inter Miami fue cedido por su club al Fort Lauderdale FC de la tercera estadounidense para hacer lugar para Blaise Matuidi; sino también desde lo físico, teniendo en cuenta tanta “actividad extracurricular” en la que pasó “de todo”.

En Estudiantes, la palabra de Bilardo es mantra y el Doctor dijo que “los jugadores no deben tener relaciones sexuales antes de los partidos o en su defecto ir abajo y que ‘la mujer haga todo el trabajo’” (e incluso llegó a dar una charla técnica sobre cómo tener sexo para no sufrir desgaste). Difícil que en el entusiasmo del inicio de cualquier relación el de Magdalena le esté haciendo caso a Carlos Salvador, sin embargo, o que Luli, en todo caso, lo acepte como amante si va a tener que hacer todo el trabajo...

En Estudiantes, sin embargo, no parecen prestarle atención a la máxima bilardiana: horas antes de que la noticia del romance entre Pellegrini y Luli fuera dada a conocer por el programa “Intrusos”, Agustín Alayes, secretario técnico del elenco albirrojo, confesaba en las últimas horas en el programa “Estudiantes y su gente” de FM La Redonda que “vamos a hacer el intento” de repatriar al producto de la cantera que ya genera comentarios y orgullo en City Bell, desplazando al “Tucu” Correa, quien estuvo cerquita de Tini Stoessel, del centro de la conversación.