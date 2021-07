“De todas las separaciones es la que más disfruto”

Pese a sus reiteradas negativas a asistir a los programas de chimentos para hablar de su vida privada, Sabrina Rojas terminó cayendo en las redes de Ángel de Brito y visitó el piso de “LAM” Prácticamente toda la conversación giró en torno a su ruptura con Luciano Castro, que anunció hace un mes y medio diciendo: “Nos separamos como pareja, no como familia”, remarcando que pese a que no son más pareja luego de doce años, sí tendrán vínculo por los dos hijos que tienen en común, Esmeralda y Fausto.

Cuando fue consultada sobre los motivos del alejamiento, la actriz se lo achacó a la “convivencia”: “No nos aguantábamos más, doce años juntos, una pandemia que nos agarró trabajando juntos, volvimos de

Mar del Plata y no nos separamos más en casa, sin trabajar, no podíamos salir a hacer nuestras cosas, nos encontramos en pandemia en un momento de niños 24x24 de 8 y 6 años, sin nadie que te ayude, no salir, no trabajar, te desmotivás”, enumeró, para luego precisar que durante un año “nos sostuvimos, muy charlado, a él le gusta estar encerrado pero no por elección. Las primeras semanas nos mirábamos como ‘qué estamos haciendo’ pero ahora estoy.... como...”, dijo, insinuando que está bien, pero cuando vio una foto del galán en pantalla se le escapó un “que buen mozo que está el gordo”, despertando todos los comentarios de las “angelitas”, que le auguraron una reconciliación. “Es sin sexo la separación, por lo menos entre nosotros dos. Somos una pareja que renació de todo y esta es la primera vez que Luciano se muda, siempre lo sostenemos bajo techo, es la primera vez que se va”, aclaró Rojas, quien remarcó que fue “todo charlado, hicimos terapia individual y de pareja. Transitamos tantos momentos que lo hicimos en orden y estamos bien y estaba bien que la distancia fuera real”.

En cuanto a las posibilidades de un nuevo regreso, indicó: “A lo mejor nos arreglamos en un mes, un año, cinco o nunca, hoy te digo que no creo que volvamos”. Y, acto seguido, abordó lo difícil que resultó la partida del actor del hogar familiar: “Fue un tema, por los chicos, había que hacerlo de una manera muy prolija y con mucho amor, fue todo muy estratégico. Los cuatro fuimos a conocer la casa nueva, voy a su casa a tomar mate, les contamos que mamá y papá se iban a separar, que no serían mas novios, pero que la familia seguiría igual, que nos queremos pero que no nos amamos como novios. Lloramos mucho todos, Luciano conmueve, es un tipo sensible”.

Al día de hoy, Sabrina definió su estado como “solterísima” y ahondó en el tema: “Estoy ejercitando la soltería, lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos es la que mas disfruto. Aunque todos me dicen que volvemos”, repitió, aunque de inmediato contó que ya tiene varios candidatos revoloteando. “Doce años en pareja, cuando esta el rumor de que te separás, aparece Instagram y es un mundo nuevo, me siento adolescente, ¡ah! Gente nueva, miro y me levanta el ego”, detalló, aunque cuando fue consultada sobre si esos que le escribieron son “famosos”, aseguró que jamás diría rubro ni nada.