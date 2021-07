El Polaco a fondo: tildó de “ingratos” a los músicos que llevaron a juicio a Karina “La Princesita”

Hace pocos días, Karina La Princesita expuso la angustia que le genera los múltiples juicios que le iniciaron ex músicos de su banda.

La justicia falló a favor de ellos en dos oportunidades y la cantante deberá pagarles una millonaria suma, situación que le acarrea serios problemas económicos: es que Karina dice que todo lo que gana trabajando, lo tiene que destinar a estos pagos.

La intérprete de “Corazón mentiroso” señaló a los hermanos Adrián y Pablo Serantoni, sus exmanagers, como responsables de esta espinosa situación. Con el panorama planteado, una de las voces que faltaban era la de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, expareja y padre de Sol, hija de Karina.

“La verdad que es un tema delicado. La gente a veces se olvida de dónde salieron y de la mano que uno les da”, dijo uno de los competidores de La Academia de ShowMatch (El Trece).

“No sé cómo es la mano, cómo son los problemas que tuvo porque específicamente no sé las cosas que pasaron, pero es un bajón tener que pagar tanta plata. No sé ni la plata, porque con los quilombos que tenía yo, lo sé muy por arriba. Pero la gente es muy ingrata, a veces”, expresó en entrevista con Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Asimismo, El Polaco contó que, en su carrera, atravesó por una situación similar a la que hoy está viviendo Karina: “Me pasó y lo pagué, son cosas que pasan. Lamentablemente es así, uno tiene que trabajar para uno”.

“La gente es muy ingrata”, insistió El Polaco, aunque hizo una salvedad. “No todos, no todos. Ahora tengo unos músicos espectaculares y gente que está conmigo hace años, y estamos juntos, nos bancamos, somos más que amigos. Pero también hay algunos a los que les di una mano y me dejaron tirado... pero bueno, no importa, esas son cosas que nos pasan a todos”.

UN MENSAJE DE APOYO

Por último, le dejó un mensaje de aliento a su ex, ante esta situación: “Tiene que poner el pecho y darle para adelante, como hizo siempre”, dijo el cantante.

“Tengo 5 o 6 juicios con músicos. Perdí un juicio el año pasado, perdí un montón de plata... Hace 10 días me dicen que perdí el segundo juicio. Eso me hizo mal porque pensaba que lo iba a ganar”, había contado Karina en Los Ángeles de la Mañana la semana pasada.

“¿Por qué te hacen juicio a vos, eras la empresaria?”, la consultó Ángel de Brito. “Eso es lo que me tiene mal, yo era empleada como ellos de los (hermanos) Serantoni”, aseguró Karina respecto a los productores con los que trabajaba en su carrera artística.

“El martes me avisaron que en la sentencia tengo que pagar más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado y este también. Y si el año que viene tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis”, explicó.

LA RÉPLICA

Luego de las acusaciones de Karina, Pablo Serantoni habló al respecto. “En términos generales le fue excelente en su carrera y eso, en parte, fue por nosotros”, analizó. “Terminamos nuestra relación societaria, porque en los últimos dos contratos éramos socios y hubo unos juicios laborales. La Justicia decretó en su momento que nosotros teníamos que pagarlos y eso hicimos. Después, con otro músico, se decretó que lo tenía que pagar ella. Lo decidió la Justicia, no nosotros”, explicó Serantoni.