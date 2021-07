Fabián Doman anunció que deja el periodismo por su otra pasión

“Me costó tomar la decisión porque es un cambio de profesión, un cambio de vida”, fue el resumen que hizo Fabián Doman en “Intratables” para anunciar su alejamiento de los medios.

El conductor, que se había ausentado del programa de América por tener algunos síntomas compatibles con COVID, se realizó un hisopado que finalmente dio negativo y volvió al estudio para lanzar la inesperada noticia.

“Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar, en cierto modo, de profesión”, fue como comenzó su monólogo al aire, para luego agregar que su situación laboral “se resolvió en las últimas horas”, motivo por el cual respondía de manera negativa a las consultas de los colegas, cuando el rumor sobre este alejamiento de los medios empezó a trascender.

“Voy a ser, desde mañana (por hoy), el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor”, reconoció, en referencia a una de las reconocidas prestadoras de energía del país. “En el fondo me costaba dejar el periodismo”, se sinceró Doman, al momento de explicar los motivos por los cuales tardó tanto en cerrar el trato. “En parte, vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time”, añadió el conductor, que recordó sus inicios en la profesión que ahora deja -el periodismo, su otra pasión- cuando fue “asesor de medios de comunicación e imagen” y “jefe de prensa de una campaña presidencial en 1989” (la que terminó ganando Carlos Menem). Antes de repasar el camino que lo llevó a reemplazar a Santiago del Moro, el anterior conductor de “Intratables”, quiso agradecerle “primero a la gente. Suena remanido, pero todos los que estamos acá, estamos gracias a ustedes”, para luego afirmar que no dudó “un instante” en aceptar el ofrecimiento de Liliana Parodi, tirándole flores a la gerenta de programación de América, quien le ofreció directamente el cargo. “Una de las razones por las que acepté es porque quería trabajar con vos. El que trabaja en televisión alguna vez tiene que trabajar con Liliana Parodi”.

Para cerrar y luego de repasar sus inicios en “Intratables”, por mayo de 2019, Fabián Doman hizo un pedido en vivo: “Levanten cualquier programa, este no. Pocos veces canales de televisión logran generar programas clásicos, como Intrusos o como Intratables. Y pocos espacios hay en la televisión argentina donde cualquiera dice lo que piensa sin importar el partido político al que pertenece”. Y, tras ese análisis, aseveró que “una parte de la historia de este canal la escribe Intratables, mucho más Santiago que yo”, por eso él considera que “la ida de Santiago, y la ida mía, confirman que el programa es más importante que el conductor. No me imagino América sin ‘Intratables’”.

Obviamente, ya empezaron a trascender los nombres de las personas que ocuparán el puesto vacante que dejó el conductor y uno de los candidatos que más suena es Alejandro Fantino, aunque otras versiones apuestan algunas fichas a Paulo Vilouta (actual panelista del ciclo). A sabiendas de que el rubio tiene programa propio (“Fantino a la tarde”), se cree que la conducción de ese ciclo pasaría a manos de Karina Mazzoco y, obviamente, debería cambiar de nombre.