Ángel De Brito tildó de “soberbia y maleducada” a la Princesita Karina

Karina “La Princesita” no pudo soportar el bajo puntaje que los jurados de “La Academia” le pusieron en la performance del ritmo ”disco” y tuvo una noche de furia, con enfrentamientos duros con Jimena Barón y Ángel de Brito, que hasta la acusó de estar “chupada”. “Yo no sé, Marcelo, ¿por qué no me pusiste de jurado a mí? porque hubiese dado devoluciones más como la gente. Para mí salió bien pero vos Ángel, como sabés, me vas a dar una buena nota. ¿O no?”, deslizó la cantante, que recibió un dos (2) por parte del periodista, quien justificó su puntaje diciendo: “Hoy fue feo. Te perdiste, miraste al piso. No me gustó”.

El tono del intercambio de opiniones fue elevándose y cuando fue el turno de la devolución de Barón, que le remarcó la “hermosa previa” (La Princesita cantó junto a sus dos amores: su hija Sol Cwirkaluk y su novio, Nicolás Furman) pero que no entendía el motivo de su enojo. “Creo que bailas mucho mejor que esto, pero se te vio paralizada, que no pudiste conectar con el compa”, y ante las caras y comentarios por lo bajo, Jimena le preguntó: “¿Estás enojada conmigo, Kari?”. “Sí, un poco sí porque el shuffle me pareció que no era para tan baja nota...”. Ahí siguió la cosa, hasta que la intérprete de “Corazón mentiroso” lanzó: “No me pareció un desastre, pero está bien... yo podría estar sentada ahí, pero preferí que me faltaba aprender un poco antes que de estar de jurado”.

La cosa siguió más que tensa, y hoy, desde su ciclo “Los Ángeles de la mañana”, De Brito aprovechó el espacio para darle duro y parejo a Karina, cosa que hace con casi todos los famosos.

Molesto por la actitud de la cantante, el chimentero dijo: “Ella no está jugando, está trabajando” y se ofuscó porque puso en duda las decisiones de los jurados. “Estuvo soberbia, maleducada y muy despectiva con sus compañeros, porque ella es parte del programa y tiene que ver ahí a sus compañeros”, apuntó, por las “caras” que la participante dio al aire. Y prosiguió: “Cuando ella dice ‘acá hay directivas’, no lo dice directamente pero lo insinúa todo el tiempo, habla mal de ella en el ‘Cantando’ como profesional. O sea, todo lo que hizo en el ‘Cantando’ es nulo.

Todos dijimos ‘qué brava, qué bien como jurado’. Si sos tan grosa tendrías que estar en el jurado. No sé qué shows te vas a hacer en este momento, pero ¿qué hacés ahí sentada? Andate, Madonna y que venga otra”, arrojó sin piedad. “Fue despectiva y soberbia”, repitió el conductor, que se preguntó: “Si está todo arreglado, ¿qué hacés ahí? Sos una artista mediocre que necesitás estar en un programa arreglado donde te dicen qué hacer y qué no. Si hubiera tenido la propuesta firma de estar de jurado, estaría sentada ahí”. Y, para cerrar, la comparó con raptos de furia que tenía Gladys La Bomba Tucumana en el “Cantando 2020” e incluso en “ShowMatch”: “Muchos decían ayer que se le cayó la careta. Ahora no sé cuál es”, finalizó.