Llega julio y habrá numerosas producciones para ver en casa

Julio. Vacaciones de invierno. Mes de frío. Año de pandemia. Aunque con cines y teatros abiertos, la oferta para salir de casa con los chicos se multiplicará (y lo bien que viene, teniendo en cuenta que los padres llevan demasiados meses encerrados con sus hijos), quedarse en casa no es tan mala opción, gracias a la guerra de plataformas: con el aterrizaje reciente de Paramount+ y HBO Max al país, la oferta de series y películas para ver desde el sillón se multiplica, y la competencia lleva a los servicios a proponer estrenos cada vez más grandes para sus pantallas.

De hecho, este mes, y por primera vez en la historia de la franquicia, una película de la saga “Avengers” se estrenará en pantalla chica: “Black Widow” debutará, en simultáneo con su estreno en cines el 9 de julio, en Disney+, aunque pagando un extra al servicio básico.

La precuela que cuenta la historia de Natasha Romanoff, personaje encarnado por Scarlett Johansson, promete ser un thriller de espías “lleno de acción”, según el comunicado de la empresa que también mostrará este mes, en su plataforma, otro estreno cinematográfico cargado de estrellas: el 30 de julio (también en simultáneo con los cines y con un costo extra al básico del servicio) debutará “Jungle Cruise”, aventura por el Amazonas con Dwayne Johnson (“La Roca”) y Emily Blunt. Netflix también tiene su apuesta cinematográfica para este mes, la trilogía de “La calle del terror”, adaptación del universo de R.L. Stine que se divide en tres partes, que se estrenarán desde este viernes, durante tres semanas consecutivas.

Julio será, de hecho, un mes cargado de importantes novedades cinematográficas para la pantalla chica. Por ejemplo: a la espera de la confirmación del estreno en simultáneo para cine y la plataforma HBO Max de “Space Jam 2” (anunciada para el 15 de julio, la secuela con LeBron James llegará a todo el mundo en estreno híbrido, pero habrá que ver qué ocurre en el país), el servicio on demand de WarnerMedia anunció que estrenará el jueves “Ni un paso en falso”, nueva cinta de Steven Soderbergh, protagonizada por Don Cheadle y que sigue la historia de un pequeño grupo de delincuentes que son contratados para robar lo que creen que es un simple documento…

Amazon Prime Video también tiene estrenos cinematográficos: el viernes estrenará “La Guerra del Mañana”, nueva cinta de Chris Pratt sobre viajeros del tiempo y apocalipsis extraterrestres. El 23 de julio, en tanto, llegará a la pantalla de Amazon “Jolt”, cinta protagonizada por Kate Beckinsale sobre una mujer que debido a un trastorno neurológico que ha tenido toda su vida, experimenta impulsos asesinos esporádicos llenos de ira, que solamente pueden frenarse cuando ella misma se da una descarga eléctrica con un dispositivo de electrodo.

El otro gran estreno del mes, en relación al cine, es “First Cow”, elegida como una de las mejores películas del 2020 y que se estrenará en Argentina a través de la plataforma Mubi. La nueva cinta de Kelly Reichardt, que debuta el 9 de julio en la plataforma, relata la historia de amistad y delitos menores en la dura frontera del noroeste del Pacífico estadounidense.

La cineasta, una de las principales voces del cine independiente hoy, tendrá a su vez una retrospectiva en el servicio de cine arte: se verán “Old Joy”, “Wendy and Lucy2, y “Meek’s Cutoff”, representando su filmografía minimalista.

Mubi, en tanto, continuará este mes con el especial “Primer plano de Kiarostami” (se verá, entre otras, la brillante “Copia certificada”), mostrará la galardonada “The Painter and the Thief”, documental sobre la amistad entre una pintora y uno de los ladrones que robó su obra (16 de julio) y en el mes del Festival de Cannes mostrará algunas películas que pasaron por el evento. En el mes de los Juegos Olímpicos, además, la plataforma mostrará un tríptico de cine deportivo.

El turno de las series

Pero, ¿y las series? El estreno más comentado será una serie de hace dos décadas: “Okupas” llegará el 20 de julio a la pantalla de Netflix, en una versión que, debido a problemas con los derechos de la música utilizada en la pasada original de la serie, tendrá canciones interpretadas por Santiago Motorizado. Y hablando de música, el 30 de julio, Apple TV+ estrenará la serie documental “Watch the sound”, en la que Mark Ronson muestra la cocina de la música.

Más series: llegarán a Netflix nuevas temporadas de la romántica “Yo nunca” (15 de julio), la comentada “Sky Rojo” (la serie de Lali llega el 23 de julio) y “Amos del universo”, nueva serie sobre He-Man (también el 23).

Amazon Prime Video estrenará esta semana, en tanto, la segunda temporada de “El Cid” (15 de julio), y HBO Max aportará una remake de la icónica “Gossip Girl”, desde el 8 de julio (además del especial de “Friends”, la plataforma ha recurrido a reversionar varias de sus propiedades: se vienen una secuela de “Sex and the City” y una precuela de “Los Soprano”, entre otros proyectos). Material de sobra, y para todos los gustos.