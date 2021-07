Alessandra Rampolla se despidió rápidamente de “El Club de las Divorciadas”

“Gracias por la buena onda, las sonrisas, el cariño y todas las cosas buenas”. Así sin más, con una emoción que no parecía fluir, Alessandra Rampolla se despidió ayer de Laurita Fernández, conductora de “El Club de las Divorciadas”, el show del que formaba parte, aportando sus sexy tips a las mujeres que van en búsqueda de soluciones para sus problemas de parejas. Y si, escribimos en pasado porque la puertorriqueña ya no será parte de este programa de El Trece.

El anuncio tomó por sorpresa a los seguidores del talk show, en tanto Rampolla, que tiene toda una carrera internacional como consejera sexual en los medios, era una de las figuras más importantes del envío, casi al mismo nivel de la conductora.

De todos modos, la despedida se dio en medio de rumores de tensión entre la sexóloga y Fernández, quienes, a menos de una semana de estar al aire, se habrían cruzado fuerte en medio de una grabación.

Según se conoció en aquel entonces, el tenso cruce entre la panelista y la conductora del programa se habría originado cuando Rampolla, ardiendo de furia, pidió de muy mala manera parar las grabaciones porque la conductora “no le dio el pie” a una intervención.

Al parecer, la puertorriqueña quería hacerle una devolución a Hernán Drago que contaba su historia de vida en el estudio pero Fernández la salteó, dicen, sin intención.

Tanta fue la molestia de Rampolla que decidió, a los gritos, pedir a la producción que vuelva a grabar para que ella pudiera dar sus consejitos eróticos.

En los pasillos del canal del solcito aseguran que, tras este escándalo, las cosas no volvieron a ser iguales.

En ese momento, había trascendido la incomodidad que tanto la producción como el resto del equipo -además de Fernández, son parte el psicó- logo Gabriel Cartaña y la abogada Virginia Koffmann- tenían frente a ciertas actitudes de “diva” de Rampolla, a quien habían traído al país en medio de algodones y una catarata de requisitos dignos de una figura internacional: un contrato en dólares, pasajes aéreos en primera categoría, maquilladora, peinadora y vestuarista a su completa disposición y en su propio camarín, entre otras cuestiones que irritaron a sus compañeros...

Con respecto a su salida, ayer, en “El Club de las Divorciadas”, aseguraron que se debía únicamente a problemas de agenda. Es que Rampolla, antes de venir al país a grabar este programa, estaba viviendo en Australia donde forma parte del reality de parejas “Married At First Sight”.

Según dijo Alessandra ayer, tomó este proyecto porque estaba en un “breakcito” pero ahora tiene que regresar para comenzar a grabar la nueva temporada. Podría ser, claro, pero lo que sorprendió es que la productora, Kuarzo, haya invertido tanto dinero por apenas 15 emisiones, que son las que el envío lleva al aire. Por eso, los rumores volvieron a copar ayer los portales de chimentos.

Dicen que tras el cruce con Laurita, la mala onda se intensificó y terminó decantando en su inevitable despedida del show