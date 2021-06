Llega HBO Max Una nueva plataforma aterriza en el país con un catálogo de peso

En medio de una feroz guerra entre servicios de streaming, una nueva plataforma de contenidos on demand aterriza hoy en el país: HBO Max, plataforma que combina los contenidos de HBO, el estudio de cine Warner Bros. (que incluye las sagas de “Harry Potter”, “Matrix” y “El Señor de los Anillos”, además del universo DC, incluido el corte de director de “Liga de la Justicia”), los canales Cartoon Network, TNT, TBS, Adult Swim y Space, marcas icónicas como Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network y series emblemáticas como “Friends” y “Big Bang Theory”, debuta hoy en Latinoamérica, prometiendo además realizar en el territorio un centenar de producciones originales.

Entre estas producciones, que debutarán entre 2021 y 2022, se encuentra la serie documental sobre Carlos Bilardo, “El Doctor del Fútbol”, “Días de gallos”, ficción sobre el universo del hip hop, y también una serie sobre el caso García Belsunce, que se sumarán a esperadas propuestas internacionales que se irán estrenando en la pantalla de HBO Max, como “Space Jam 2”, protagonizada por LeBron James, la nueva “El escuadrón suicida” y la versión de Denis Villeneuve de “Dune”, películas que se irán sumando con el correr de los meses a la plataforma para sumarse a los recientes estrenos en cine de Warner Media, películas como “En el barrio”, las nuevas versiones de “Tom y Jerry” y “Mortal Kombat”, “Godzilla vs. Kong” y la premiada “Judas y el Mesías Negro”.

Todas películas producidas por el estudio de cine Warner Bros., que aportará también un catálogo de clásicos: además de las mencionadas sagas fantásticas, estarán disponibles películas como “El Mago de Oz”, “Casablanca” y “Cantando bajo la lluvia”; el canal premium HBO, parte del conglomerado WarnerMedia, también sumará al catálogo, además de algunas series internacionales inéditas en el país como la esperada “30 monedas”, de Alex de la Iglesia, sus producciones clásicas, “Los Soprano”, “Game of Thrones”, “The Wire” y “Sex and the City”, que tendrá una nueva entrega, “And just like that…”, producida para la plataforma. Y hablando de nuevas entregas, desde hoy HBO Max traerá al país el estreno de la reunión especial de “Friends”, mientras que el 8 de julio mostrará la remake de “Gossip Girl”.

Los precios

La plataforma tiene varios planes a disposición: el estándar ofrece, por $529, acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles; el plan móvil, más accesible, ofrece por $359 el mismo catálogo, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles. Las suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses también están disponibles con un descuento de hasta el 30%. Hay también un período de prueba de 7 días y una zona de degustación donde los usuarios podrán disfrutar algunas de las mejores series y documentales, sin costo alguno.

La marca HBO cuenta con gran prestigio entre los seriéfilos, y es, de hecho, la habitual ganadora de los Emmys, por lo que su plataforma fusionada con los contenidos del estudio Warner, más otras propiedades de WarnerMedia, debió haber irrumpido con gran fuerza en el mercado del streaming: sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2021, solo logró captar el 4,1% de los visionados, en un mercado dominado por Netflix (50%).

La N roja suma más de 200 millones de suscriptores, y le sigue Amazon Prime Video, un jugador que por comenzar temprano en el negocio on demand, y por vincular mediante diversas ofertas su plataforma de video a la cuenta de compras online (tan popular en EE UU como Mercado Libre en Argentina), alcanza también los 200 millones de usuarios. En solo meses, Disney+ ha entrado con potencia en el mercado y alcanzado 159 millones de usuarios, los tres muy lejos de HBO Max, que recién hoy comienza su desembarco mundial y que suma 44 millones de usuarios.