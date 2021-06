El hundimiento En la súper semana de Telefé, Tinelli tocó pisos históricos de rating

En la gran semana de Telefé, Tinelli tocó fondo: “ShowMatch”, el envío acostumbrado a reinar en la pantalla, se hundió en las mediciones como nunca en su historia, pasando la semana entera fuera del top 5 de lo más visto (perdiendo no solo con “MasterChef” sino también contra los culebrones enlatados y hasta el noticiero) y promediando siempre por debajo de los 10 puntos de promedio.

La cifra está debajo de las expectativas que la propia productora lanzó antes del debut, y eso que, habitualmente, Hoppe y Prada suelen anunciar una esperanza de rating menor a la real, quizás por cábala, quizás para poder alcanzar ese nú- mero sin problemas. Pero, además, el rating de esta última semana marca puntajes bajísimos, teniendo en cuenta la inversión que el canal y la productora, LaFlia, realizaron para esta nueva temporada del concurso televisivo conducido por Marce.

El programa se mudó a un nuevo y espectacular estudio, y el conductor y su equipo decidieron renovar un formato que comenzaba a agotarse con el “Bailando”, transformándolo en “La Academia”, especie de “Bailando 2.0” con otras habilidades además de la danza puestas a prueba. Tinelli también apostó por el regreso del humor político, en año electoral, y trajo de vuelta varios sketches clásicos de las épocas humorísticas de su ciclo, desde los Tack See Boys a El Insoportable, segmentos que gracias a las repeticiones en YouTube y Twitter habían vuelto a ser celebrados (quizás irónicamente). El canal, incluso, tomó la decisión de poner a Marce a las 21, en lugar de su horario habitual de las 22.30, para que no tuviera que competir directamente con “MasterChef”: la idea del canal era recuperar terreno en materia de audiencia contra un producto aparentemente menos exitoso como “Doctor Milagro”, el culebrón turco que Telefé pone a las 21. Pero a pesar de todos estos cambios, ya desde su comienzo “ShowMatch” sufrió en el rating: “Doctor Milagro” fue superior cada noche, salvo en su debut, y cuando llegaban las 22.30, el público, lejos de quedarse con Tinelli, comenzó a emigrar hacia “MasterChef” noche a noche, hasta dejar al concurso del conductor de Bolívar en pisos históricos de rating. Era la gran esperanza de El Trece para achicar la brecha con la competencia, pero terminó siendo el símbolo de una grieta que no para de crecer y que asoma insalvable.

Semana negra

Sobre todo, a partir de lo ocurrido esta semana. El lunes, el partido de Argentina y Paraguay se llevó todas las miradas, e incluso consiguió que “MasterChef” y “ShowMatch” no salieran al aire. El martes comenzaba la súper semana de Telefé, con el final de su reality estrella, el comienzo del talent show “La Voz Argentina” y los momentos culminantes de “Doctor Milagro”, a punto de cerrar su primera temporada: Tinelli lo sabía, y anunció por eso una gala de eliminación en el inicio de la semana. Mientras compitió con “Doctor Milagro” consiguió mantenerse por encima de los 10 puntos de rating (apenas), aunque perdiendo contra la telenovela médica por 7 puntos; cuando aterrizó “MasterChef” en la pantalla, con su segunda semifinal, se terminó todo para “La Academia”, que terminó la noche promediando debajo de 10 puntos, a más de 11 puntos del reality culinario, fuera del top 5 del día y por debajo de envíos como “Pasapalabra” y “Telefé Noticias”. La historia continuó el miércoles de la misma manera: mientras “MasterChef Celebrity” mostraba la primera parte de la final entre Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau (terminaría promediando 24.2 puntos), “ShowMatch” tocó un piso histórico de rating, midiendo 4.8 puntos. La ficción, que no pasó en toda la velada los 10 puntos, volvió a perder contra “Doctor Milagro” por gran distancia (promedió 18 puntos) y a quedar largamente fuera del top 5 diario. La mesa estaba servida para que Telefé arrasara con todo en su súper jueves, y así fue: “MasterChef” promedió 27 puntos, tocó 30, y “La Voz” tuvo su inicio de temporada más fuerte, promediando más de 25 puntos de rating: el resto de los canales, juntos, sumó 7 puntos de rating; “ShowMatch” promedió 5 puntos.

Pantalla gélida

Pero el problema excede a Tinelli: El Trece tuvo un 2020 fatal en materia de audiencias, y este año, sin una oferta renovadora, continúa

hundiéndose frente al poderío de Telefé, que parece tener la oreja bien afinada para escuchar lo que quiere el público.

Tan bien le ha ido al canal de Viacom, que durante la pandemia retornó a cifras que se pensaban imposibles para la era de las plataformas, con la gran competencia de pantallas y el éxodo masivo del público joven: la señal consiguió cautivar con sus realities que son furor y meme en las redes sociales, y alimentó el rating con los ya clásicos culebrones turcos, mientras El Trece intentó competir con el tardío ingreso del “Cantando”, un reality deslucido que no tuvo gran éxito.

En la misma línea continúa el 2021: más allá de que el gran público parece haberle dado la espalda al formato “ShowMatch”, toda la grilla del canal sufre el enfriamiento: esta semana, “El club de las divorciadas” cayó por debajo de los 4 puntos de rating, y “Lo de Mariana” llegó a rendir abajo de 3 puntos, motivo por el cual, a mediados de julio, el recientemente estrenado magazine mañanero de Mariana Fabbiani, que perdía día a día con “Flor de equipo”, se retirará de la grilla, y regresará “Nosotros a la mañana”, con El Pollo Álvarez y Sandra Borghi al frente. ¿Cuál es la esperanza del canal? Que “La Voz Argentina”, que ya fue exitosa en anteriores ediciones, no herede el rating de “MasterChef Celebrity”: un entusiasmo menor al del reality culinario podría permitirle a “ShowMatch” volver a las dos cifras de promedio, acrecentar el interés del público y, de esa manera, conseguir entibiar la gélida pantalla del solcito y evitar así que la grieta de audiencia se siga abriendo entre el canal líder y su principal competidor.