Rocío Oliva demandó a a la esposa de Cabak

Aunque el escándalo estalló el pasado 26 de abril, al día de hoy continúan las repercusiones por las supuestas infidelidades de Horacio Cabak, que Ángel de Brito reveló en “LAM” por el testimonio de Verónica Soldato, la pareja del conductor y madre de sus hijos.

Entre todos los nombres que circularon de las posibles “amantes”, se mencionó a Rocío Oliva, la ex de Diego Maradona que había sido compañera de Cabak en “Polémica en el Bar”. La rubia, ahora, intenta demandar a Soldato y le envió una carta documento solicitando el cese de las conductas y que se “retracte de lo que había dicho”.

En “Intrusos” no pudieron abordar demasiado el tema dada la medida cautelar que Cabak puso para proteger su vida privada, aunque emitieron al aire fragmentos de las cartas documentos de ambas mujeres. De acuerdo a los papeles que le llegaron a Rodrigo Lussich, Soldato rechazó la carta documento que Rocío le mandó por “falsa, maliciosa e improcedente”. “Verónica desconoce cualquier tipo de relación entre Rocío y su marido y que ella le haya dicho a De Brito algo al respecto”, agregó el conductor chimentero y su colega Pallares opinó: “Fue aconsejada por un abogado: ‘negá todo, vos no hablaste con Ángel, no la nombraste a Rocío, no tenés nada que ver, vos no sabés nada’. Son artilugios legales que a este momento llaman mucho la atención”