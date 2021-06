Santiago Del Moro habló de su rol en "MasterChef Celebrity": "Hay un trabajo mío que a veces no se ve"

A horas de la definición de la gran final de "MasterChef Celebrity", en la que Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau levantarán el trofeo, Santiago Del Moro analizó su función como conductor del programa, que es un éxito total en la pantalla de Telefe. "Es un programa raro para un conductor porque tenía que encontrar mi espacio y, de alguna manera, tratar de hacer mío un formato que se hace tantos años", reconoció en diálogo con Roberto Funes Ugarte en "Viaje Chef".

Y explicó que el programa "se arma por capas", ya que suelen grabar entre ocho y diez horas diarias, en las que los participantes no solo tienen que cocinar, sino que muchas veces tienen clases especiales, que no se televisan, y además brindan sus testimonios sobre el reality. “Creo que le puse mi impronta al programa. Le quería dar vértigo, tensión y emoción", destacó el animador.

Además, señaló que todo su recorrido en los medios le sirvió para abordar este desafío, ya que muchas veces actúa como el "psicólogo" del programa. "Hay un trabajo mío que a veces no se ve. Estoy todo el tiempo conteniendo al participante, me interesa mucho lo que le pasa", subrayó y aseguró que a pesar de que no se trate de un ciclo basado en escándalos, al pasar tanto tiempo juntos bajo presión, es natural que surjan cruces entre las figuras o incluso, con el jurado.

A diferencia de la primera edición, en la segunda temporada cambió la dinámica de las instancias finales del certamen. La mayor parte de la final se emitió el miércoles 23 y este jueves de 22:00 a 22:30 se verá al aire el resultado final. Ya que para evitar que se filtre, se grabaron dos versiones y esta noche, una hora antes del programa, un escribano revelará quien fue el famoso elegido por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis como el mejor cocinero.

Esta temporada empezó con dieciséis participantes, pero como Carmen Barbieri tardó en incorporarse a la competencia por complicaciones en su cuadro de salud, tras contagiarse coronavirus, durante la primera semana del certamen la reemplazó su hijo, Federico Bal, y luego se sumó al elenco Claudia Fontán. Sin embargo, la participación de "La Gunda" desde un principio fue independiente a lo que ocurriera con Carmen. De hecho, Barbieri se sumó a mitad del ciclo y quedó eliminada a las pocas semanas y la actriz siguió hasta las semifinales. Un dato a destacar es que, a diferencia de la primera entrega, no hubo contagios de coronavirus entre los participantes en el set. Y al estar avanzados en las grabaciones, las veces que surgieron casos en la producción o con famosos invitados, pudieron cumplir todos con el aislamiento sin tener que recurrir a reemplazos.