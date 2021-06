Telefe apuesta todo al “Súper jueves”

Telefe pondrá esta noche “toda la carne al asador” con una grilla que ha bautizado “Súper jueves”, en la que combinará eventos especiales de sus dos grandes éxitos en materia de rating y, para ponerle moño al asunto, hará debutar su nueva apuesta.

Este tan promocionado “Súper jueves” de la señal líder del aire argentino arrancará a las 21.15 con una emisión “especial” de “Doctor Milagro”, culebrón turco y gran éxito de la señal, que dejaría un buen piso de audiencia para el “final-final” de “MasterChef Celebrity 2”, que dio inicio a su última gala ayer, pero que dará a conocer hoy las 22, en una emisión de media hora, al ganador. Todo culminará con el estreno de “La Voz Argentina”, que dará inicio a su tercera temporada. “Un día muy especial en Telefe”, comunicó el spot, acompañado por una canción que agrega: “Jueves 24, no hay un hit sino tres”. Claro que este anuncio tiene mucho de marketing, de movida publicitaria mediante la cual Telefe, implacable, quiere seguir hundiendo en el rating a su competencia, El Trece, y a su programa emblema, “ShowMatch”.

En primer lugar, la emisión “especial” de “Doctor Milagro” consiste en la emisión del episodio estreno de todas las noches, pero sin cortes comerciales, a partir de las 21.15. También, claro, se trata de uno de los últimos capítulos de la primera temporada de la serie turca que tiene en vilo al país y que es, de hecho, el programa más visto en algunas provincias, por encima de “MasterChef”.

La serie sobre un médico autista, que recuerda en su trama a “The Good Doctor”, tiene en su primera temporada 28 episodios, aunque Telefe, que emite la novela desde abril, suele partir los episodios, motivo por el cual ya lleva emitidos 52 capítulos y no terminó aún la primera parte de la serie. El de esta noche será uno de los últimos tres episodios, que se emitirán en alrededor de seis días. Luego llegará el final de temporada y se producirían grandes cambios: si bien Ali Vefa, el protagonista, seguirá al frente, varios de los personajes consiguieron conquistar al público dirán adiós para la segunda tanda de 64 capítulos.

Tras el episodio sin cortes de“Doctor Milagro”, llegará el cierre de “MasterChef Celebrity 2”: para que sea parte de este “Súper jueves”, Telefe hizo malabares, estirando una definición programada para el lunes y que ya está grabada.

El lunes, sin embargo, jugó la selección argentina masculina de fútbol, ante Paraguay, por Copa América, y el canal decidió no competir contra el fútbol para no quitarle audiencia a la definición.

Haciendo uso de los trucos de la edición y las pausas publicitarias para estirar el final, se decidió que el lunes no haya programa y que la segunda semifinal fuera el martes.

Así, anoche ya comenzó la final entre Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau, pero lo que habitualmente hubiese sido material para un solo programa, se desdobló para coincidir con el estreno de “La Voz”, que saldrá desde esta noche a las 22.30.

Así, desde las 22 (aproximadamente: el súper jueves seguramente tendrá algunos retrasos para generar más expectativa y subir el rating), “MasterChef Celebrity 2” tendrá una emisión de media hora en que los jurados elegirán, finalmente, quién es el maestro cocinero de esta segunda edición del exitoso reality.

Y, tras el final de “MasterChef”, llegará la apuesta del canal para sucederla: “La Voz Argentina”, que fue en sus dos ediciones anteriores uno de los programas de mayor audiencia y apuesta ahora, con este “Súper jueves”, a enganchar desde el día uno al público fanático de “MasterChef ”, que ha dado impensados picos de rating al canal para esta era de plataformas, a este nuevo reality show.

En su tercera temporada, “La Voz” estará conducida por Marley, y los coaches serán Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y la dupla pop Mau y Ricky, hijos de Montaner, encargados de encontrar a la nueva voz revelación del país.

El primer episodio de esta nueva temporada, grabada, como “MasterChef”, con antelación, comenzará alrededor de las 22.30, y lo que se verá será apenas la introducción al formato y parte de la primera de las cinco fases que tiene el talent show: a ciegas, escuchando solo sus voces, los coaches elegirán a sus discípulos para esta temporada. Comenzarán, una vez que los equipos estén conformados, los duelos destinados a achicar el pelotón hasta llegar a 12 finalistas.

Tres tanques en una noche: Telefe buscará en su velada especial superar el hito marcado hace una semana, cuando en la cumbre del “Gunda-gate” marcó un pico de 25.7 puntos de rating y superó por ¡20 puntos! a “ShowMatch”. Números insólitos, que se creían imposibles en la televisión de aire moderna, marginada por las plataformas.