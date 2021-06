La hermana de la Gunda liquidó a “MasterChef”: “Por el rating son capaces de matar a la madre”

Claudia Fontán quedó en el ojo de la tormenta desde la emisión del pasado 2 de junio de “MasterChef Celebrity”, cuando la actriz estuvo al borde de la expulsión al levantar del suelo parte de una preparación y luego, utilizarla en su plato, mintiéndole al jurado sobre lo ocurrido.

Desde ese episodio, la “Gunda” quedó “marcada” y pese a emitir las disculpas pertinentes y recibir la sanción del reality (no podría obtener estrellas), el público no le perdonó su actitud y la señalaron desde las redes sociales, como si hubiera cometido un delito digno de prisión.

En la edición del miércoles del certamen culinario, finalmente se vio la salida de Fontán, aunque se sabe que el programa de Telefe es grabado con muchos días de anticipación y hasta trascendió quién sería el ganador (Gastón Dalmau).

Desde que la actriz cometió ese error y luego declaró que lo ocurrido fue un claro ejemplo de “como la presión te nubla la cabeza”, comentando que se puso “en blanco”, desde las redes sociales fueron lapidarias con ella, fue sancionada en el programa de Telefe, y hasta rompió en llanto en cámara y pidiendo perdón, aunque algunas versiones indicaban su “enojo” por la manera de editar que tienen desde el ciclo, donde se sintió “humillada”. La que no se calló nada fue su hermana, Alejandra Fontán, que en un extenso posteo en su cuenta de Instagram dilapidó al reality, apuntándole todos los cañones a la producción. Le pidió al público que se “despierte” porque “MasterChef” es grabado y editado “de la manera que se les canta para que provoque efecto en la audiencia y hacer 25 puntos de rating” y precisó que “ahora estamos viendo lo que se grabó y editó hace 3 semanas”..

Inmiscuyéndose en los entretelones del concurso, precisó que los participantes “preparan dos platos, siempre” y que uno de esos el jurado lo prueba una hora antes, por eso “nosotros vemos son mesadas limpias y con un solo plato. ¡Ya lo degustaron! Ya sabían todos que la torta de @gundaok tenía lo recogido del piso, pero les sumaba hacer la actuación para que todos lo vean, porque eso era pico de rating”, exclamó la también actriz y directora teatral.

Muy puntillosa, Alejandra precisó, ya metiéndose con Damian Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, que hacen “un buenito o un villano a su antojo, cortan partes y ponen las que quieren”.

Y los acusó de jugar con las “emociones de los participantes” que se ven afectados y enumeró la gastroenteritis de Gastón Dalmau y los calmantes que tuvo que tomar Georgina Barbarossa durante el último mes. “Gunda hacía un mes que no dormía por todo eso, por lo que pasó”, reveló.

Para cerrar su publicación, la hermana de Fontán dijo, sin pelos en la lengua, que todos los que hacen el programa (exceptuando a los concursantes) están “poseídos por lo que se distingue como el típico quiebre emocional, que suma al juego, que los recolectores de rating persiguen” Y ls producción no se salvó: “Por 25 puntos de rating, son capaces de matar a la madre o provocar esto en las redes (que les encanta). Siempre fue así en todos los realities. No les importa defenestrar a quien sea. Incluyendo a los participantes con trayectoria intachable, pero que quedan al servicio de los caprichos de la producción”.

Una vez más, apuntando a la audiencia, les solicitó que “no secoman todo lo que ven” porque el jurado “por sus cucarachas recibe órdenes de la cabina de producción para que hostiguen, digan y hagan a favor del culebrón. Ellos también son carne de cañón”. Y volvió a señalar a lo que se quiere mostrar, indicando que se hace un “collage de edición”. Para cerrar, dictaminó: “Sigamos viéndolo como un entretenimiento, pero no seamos, ciegos. Gunda era y es la mejor. Cada plato que presenta es una joya”.

La contestación

Obviamente intentando obtener algún tipo de respuesta por parte de los apuntados por la hermana de la Gunda, desde ”Intrusos” fueron a buscar a alguno de los jurados. El único que emitió opinión acerca del fuerte poste fue Damián Betular que, sin entrar en polémica, declaró: “Yo estoy tranquilo de lo que somos tanto Germán Martitegui, Donato de Santis como yo.

El peor plato es el que se va, las cosas se solucionaron en el reality, está todo aclarado ahí, y no hay mucho más que hablar”.

Además, el jurado aprovechó la ocasión para elogiar a Claudia Fontán, intentando dejar de lado cualquier tipo de conflicto: “Cocinaba genial, con sabores que para mí eran los mejores de las dos temporadas. Para mí ya está todo superado”