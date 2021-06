Diego Ramos: “A Rial lo venció las ganas de hacer política”

Mientras resuenan las versiones de una convocatoria de C5N para que Jorge Rial regrese a la televisión, algunos de los integrantes de lo que fue su fallido “TV Nostra” continúan hablando del tema en los medios de comunicación.

Tal fue el caso de Diego Ramos, que se mostró arrepentido de su paso por el ciclo de América. “Tomé una decisión errada” le confesó el actor, entre otras cosas, a Catalina Dlugi al abordar el abrupto final del programa, que por bajo rating estuvo al aire menos de dos meses.

El expanelista hizo una comparación con “Los Mammones”, asegurando que, cuando lo convocaron, le dieron a entender que el ciclo iba a ser algo así: “Jey (Mammon) está haciendo un programa humorístico, exactamente lo que iba a ser TV Nostra”, aseveró Ramos en “Agarrate Catalina” (Once Diez/Radio de la Ciudad), donde además se lamentó porque, por haber aceptado la propuesta de Rial, dejó otros trabajos de lado: “Nunca fue el show que yo quise hacer. Yo tenía tres trabajos, estaba haciendo teatro (“Sex”, de Muscari) y de repente se tuvo que frenar por la pandemia, estaba en Cortá por Lozano’, que me fui para empezar este programa y, en la radio, que sigo, pero me quedé sin sueldo”. Y, aunque aclaró que afortunadamente es “una persona muy organizada”, añadió que “tenía tres sueldos y de repente tengo uno”.

Luego, las palabras de Diego fueron recrudeciendo y lanzó: “Yo me arrepiento porque nunca fue el programa en el que me convocaron, a mí me convocaron para hacer un show, por suerte me callaba la boca, hoy no hablar aunque sea al cuete, también te valen las críticas”.

Consultado sobre algo que generó polémica, el hecho de que Rial contó al aire el fin del ciclo y a su equipo se lo comunicó 2 horas antes, el actor explicó: “Él me lo vino a decir a mi y yo mucho más para decirle no tenía porque estaba delante de una persona que estaba muy mal, realmente estaba muy mal y sobrepasado por esto”. Igualmente manifestó que se quedó “anonadado” porque “me enteré una hora antes”, al igual que sus compañeras: Ángela Lerena y Marina Calabró, que fue muy crítica con el periodista por aquel entonces y lo acusó de haberse manejado mal al momento de informarles ese “trago amargo”.

“Obviamente lo sabíamos todos, porque estábamos buscando el programa, nos habían convocado a una reunión y no pude ir”, comentó el artista, que a pesar de sospechar que las cosas no venían muy bien de rating, confirmó que la decisión del fin del ciclo fue “muy sorpresivo”. Al preguntarle sobre como quedó su vínculo con el conductor, indicó: “Supongo que mi relación con Rial está bien, nunca más hablé ni lo vi”. Ramos brindó algunas sensaciones propias con respecto a esa abrupta decisión del ex “intruso”:

“Yo vi una persona muy asustada por la pandemia. Y con respecto al programa, realmente lo estaba buscando, él intentaba mucho. Fue un buen compañero, pero no era un momento para consolarlo porque a mí también me estaba cayendo un baldazo de agua fría”.

Y, para el cierre, argumentó cuáles fueron, a su criterio, los motivos del fracaso: “TV Nostra iba a ser un programa ameno y humorístico como el de Jey Mammon, pero la pifiamos. Creo que a Jorge lo venció las ganas de hacer política y de involucrarse en la realidad nacional” y, una vez más, sentenció: “Desde ese lugar estoy arrepentido”.