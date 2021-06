Mientras continúa internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por una neumonía unilateral derivada del Covid-19, Susana Giménez fue trasladada a terapia intermedia por presentar niveles bajos de saturación de oxígeno en sangre, motivo por el que la están compensando. Según explicó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi, los médicos quieren seguir el cuadro de la diva de cerca, pero la enfermedad evoluciona de manera esperable.

Horas antes, Dolores Mayol, su secretaria, comunicó que la conductora no tenía fiebre y estaba de buen ánimo, pero tenía mucha tos y estaba siendo asistida con oxígeno. Además, los estudios que le hicieron el último semana dieron resultados completamente normales, motivo por el que se esperaba que recibiera el alta en los próximos días.

La conductora comenzó a presentar síntomas compatibles con el virus el sábado 5, un día después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Pfizer en el Campus de Maldonado. Tras confirmar que tanto ella como su hija, Mercedes Sarrabayrouse se había contagiado, trató de mantenerlo en secreto para no alarmar a sus seguidores. "Susana no quería que se sepa ni preocupar a nadie o que estemos hablando todos del tema", señaló Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana".

Pero la noticia terminó saliendo a la luz y se confirmó que la diva de los teléfonos tiene una neumonía unilateral, que compromete su pulmón izquierdo. En los últimos días trascendió que estaban evaluando trasladarla a Buenos Aires para que se atendiera con sus médicos en el Sanatorio Otamendi. Sin embargo, al no poder ingresar al país con un PCR positivo, continuará en Uruguay hasta que le den el alta.

Desde que se instaló en Uruguay, a fines de mayo de 2020, la diva se recluyó en La Mary, su mansión y se mantuvo muy estricta con los cuidados para prevenir los contagios del virus. Según trascendió, solo veía a su hija, con quien convive, su nieta que actualmente está en Estados Unidos, y su hermano y cada vez que alguien quería ir a visitarla, pedía que se hisoparan.

En septiembre de 2020, volvió por unas semanas a la Argentina para someterse a una cirugía en el codo luego de sufrir un accidente en su mansión. Tras ser atendida por el doctor Alejandro Druetto y su equipo, la animadora decidió volver al país vecino junto a su familia. n una reciente charla con el programa "Pan y Circo", que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Susana indicó: "No me dan ganas de volver a la Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos".