Juli Puente discutió en vivo con Sofía “Jujuy” Jiménez por su salida de “ShowMatch, La Academia”

Julieta Puente no pudo contra Sofía “Jujuy” Jiménez y quedó eliminada de ShowMatch, La Academia. Este viernes ambas participantes se cruzaron en Los ángeles de la mañana (eltrece) y la creadora de “los cardio de la felicidad” aseguró que la decisión fue injusta.

Anoche ambas lamentaron tener que competir en el duelo de eliminación, ya que se conocen de cuando estudiaban en la facultad y son muy amigas.

Pampita y Jimena Barón votaron a favor de Puente que demostró su destreza en la pista con un coreografía acrobática, mientras que Ángel De Brito y Hernán Piquín prefirieron el modelaje de Jujuy. Ante el empate, la jefa de coaches salvó a la modelo.

Este viernes, la nueva eliminada estuvo desde un móvil con LAM y tuvo un fuerte cruce con “Jujuy” que se encontraba en el piso de eltrece.

“Pensé que iba a estar un par de ritmos más (...) Ayer hicimos gimnasia y acrobacia que es difícil. Es lo mejor que podría haber hecho, entonces no me puedo ir enojada, ya me excede”, se lamentó.

Ante la declaración, la modelo que sigue en carrera le preguntó: “¿Sentís que fue injusto haber llegado hasta esa instancia? ¿Te tendrían que haber salvado antes?”. Sin pelos en la lengua, ella lanzó: “Yo te re quiero, Sofi, y esto va con humor, pero en serio dije ‘¿estoy con Sofi que desfiló y se puso unas plumas de Victoria’s Secret? Yo clavé unas mortales...”.

La declaración no le cayó nada bien a Jiménez que cerró: “¡Te lo preguntaba por otra participante, Julieta! Okey, quedamos, así. Te mando un beso enorme y ¿sabés qué? ¡Hacé lo que quieras!”. Intentando bajarle el tono a la pelea, Puente le aclaró que a ella no le interesa compararse con nadie, pero que sostiene que su eliminación fue injusta.

Consultada sobre quiénes tendrían que haber quedado en el duelo, opinó: “Charlotte (Caniggia) y El Polaco”. “Yo coincido”, la apoyó la modelo para limar asperezas.