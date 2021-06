“Loki” Viajando en el tiempo con el dios de las travesuras

En su afán por instalarse en el mercado de las plataformas por streaming, Disney+ sigue estrenando contenido de alto perfil: luego de “WandaVision”, “Falcon y el Soldado de Invierno” y películas como “Cruella”, llega mañana a la pantalla el primer episodio de “Loki”, nueva serie del universo Marvel que tiene como protagonista al Dios de los engaños, encarnado por Tom Hiddleston en la saga.

Poco, sin embargo, se conoce de esta historia de seis episodios que debuta mañana y tendrá un episodio por semana: los adelantos han dejado algunas pistas, pero Marvel juega al misterio, lo que hace intuir que quizás esta historia esté conectada con el universo cinematográfico en alguna forma inesperada.

Por eso, a continuación, exploramos todo lo que se sabe, y lo que se especula, sobre la nueva serie de Marvel.

La trama

Lo que adelantó Disney sobre la serie es bien poco: Tom Hiddleston repite su papel cinematográfico de Loki en la nueva serie limitada que lleva el nombre del personaje de Marvel y que se desarrolla después de los eventos de “Avengers: Endgame”, sin conexión aparente con las recientes series del universo Marvel.

En la miniserie de seis partes, Loki se ve obligado a ayudar a arreglar la ruptura en el tiempo que causó cuando, en “Endgame”, se robó el Teseracto, artefacto empoderado por una gema del infinito que le confiere poderes espaciales, y se dio a la fuga. Al parecer, saltó no a otro lugar, sino a otra dimensión, algo que causó una ruptura en el tiempo (debido, probablemente, a que debería estar muerto).

Pero la fuga le dura poco: Loki aterriza en las manos de la Autoridad en Variantes de Tiempo (TVA), que funciona al margen de la actual línea temporal del universo Marvel (y, aparentemente, al margen de todas las líneas temporales).

Es una agencia burocrática que corrige los desvíos en el tiempo, pero que por razones todavía no conocidas reclutan, para solucionar el despelote que él mismo creó, a Loki, quien, por supuesto, no se siente muy a gusto con el funcionamiento burocrático y establecido de la Agencia (pero toma la oportunidad, claro, para planear su escape).

¿No había muerto?

Quienes piensen que Loki debería estar muerto, tendrán razón: el Dios del engaño fue acribillado por Thanos al principio de “Endgame”. Pero, durante la misma película, los Avengers viajaron al pasado buscando recuperar las gemas del infinito, y terminaron depositando una de ellas en las manos del Loki del pasado, que la utilizó para darse a la fuga de aquel primer encierro al que fue sometido en la Tierra, en los días de las primeras “Avengers”.

Como se suponía que Loki debía permanecer prisionero hasta que su hermano lo reclutara para derrotar a los elfos

oscuros en “Thor 2” (y debido a que todos estos eventos se conectan con el actual presente de los “Avengers”, con Thanos derrotado), la desaparición de Loki rompe la continuidad. Allí aparece entonces la TVA, suspuesta a solucionar el asunto...

Ahora, ¿por qué lo reclutan? En el trailer, Mobius, agente de la entidad, afirma que es para utilizar su particular perspectiva en la resolución de casos. Pero también suena en ese adelanto la idea de una “variante Loki”: hay debate en los foros sobre si este es un simple término técnico para referirse al antihéroe, debido a que se separó de una línea de tiempo (el Thanos que regresa al final de “Endgame” sería una variante Thanos, por ejemplo) o si, en realidad, es un concepto opuesto a la idea de “constante” que han explorado los comics, seres que atan todas las líneas de tiempo; Loki, un camaleón, un enigma, la equis, la variante en términos matemáticos, podría bien ser una “variante” en el universo, y eso podría darle cierto valor para explorar distintas dimensiones temporales.

Un juego de superficies

Aprovechando la versatilidad de Hiddleston y las características cambiantes de su personaje, los creadores de “Loki” prometen que la serie será divertida y mutante: hay ciencia ficción, magia y acción, comedia y también misterios, al punto de que, a medida que la serie progresa, veremos a Loki ayudar a resolver un crimen intertemporal junto al agente Mobius.

La idea es, más allá de jugar con los géneros como Loki juega con las apariencias, y aprovechar su aspecto cambiante para generar suspenso y juegos de identidades, espionaje, traiciones y giros, utilizar todos estos elementos para contar una historia en seis episodios que muestre un crecimiento, un cambio, en el amoral Loki.

La idea es que mientras Loki persigue a este misterioso criminal que escapa atravesando el espacio y el tiempo junto a la TVA, y mientras continúa con sus travesuras, Loki se enfrente a una crisis personal relacionada con su identidad (claro, si la vive cambiando). Un tema que ya fue gran parte de la trama de “El Mundo Oscuro”.

El elenco

Hiddleston encabeza el elenco de “Loki”, pero estará muy bien acompañado: en lo que parece ser una “buddy movie”, una historia sobre una pareja despareja, lo acompañará todo el tiempo el carismático Owen Wilson como el agente Mobius, parte de la TVA, que toma un gran riesgo personal al reclutar a Loki. Mientras Loki es el efecto sorpresa, Wilson es parte de la metódica burocracia de la TVA, pero es a la vez alguien a la par en ingenio.

A ambos los acompañan Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant.

Uno por semana

La tercera serie del MCU, el Universo Cinematográfico de Marvel, para la plataforma por streaming Disney+, estrenará mañana su primer episodio. A partir de allí, entregará, cada semana, un nuevo capítulo: las reglas del streaming están cambiando y cada vez más las plataformas eligen no estrenar temporadas completas, dosificar los contenidos, como una forma, primero, de tener contenido nuevo durante más tiempo, y, en segunda instancia, de generar una conversación en torno a la serie que dure a lo largo del tiempo y atraiga nuevos espectadores... y nuevos suscriptores.