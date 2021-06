Rial: el malvado favorito

Ya pasaron diez días desde la renuncia en vivo de Jorge Rial a “TV Nostra” y, quizás como una demostración de que el karma existe, el periodista que siempre se burló y criticó a los demás, no para de recibir de su propia medicina.

MARINA CALABRÓ

Desde ex compañeros, hasta colegas, sin desmerecer el aporte apasionado de los haters que en esta última semana lo volvieron tendencia en varias oportunidades, el conductor viene recibiendo duro y parejo por lo que su figura, en este momento que lo encuentra desempleado, debe estar desfigurada.

Sorprendentemente, fue Marina Calabró, una de sus laderas más fieles y a quien, tras haber trabajado con ella en “Intrusos” convocó para “TV Nostra”, una de las que con más dureza se refirió a Rial, no sólo por renunciar sino por no haberle avisado con tiempo.

La panelista de “Lanata sin filtro” ya se había mostrado “dolida” por la actitud del conductor, que apenas “dos horas antes de salir al aire” el día que anunció su alejamiento del ciclo se lo comunicó a ella y a sus compañeros su equipo.

“Ni Diego Ramos ni Ángela Lerena ni yo nos lo merecíamos de esta manera”, había declarado enojada en el ciclo radial “Esto no es Hollywood”, para luego aclarar “ya le dije todo lo que tenía para decirle”.

Luego de concluir su ciclo en América, Rial posteó que no era momento “para hablar, sino para reflexionar” y algunos observaron que el periodista dejó de seguir en Instagram a sus panelistas (Calabró, Ramos y Lerena), como también a la cuenta oficial del canal en el que trabajaba y de “Intrusos”, su otro ex programa.

Al ser consultada por esta reacción, la columnista de espectáculos se mofó de su ex jefe y lo trató directamente de inmaduro: “Que me deje de seguir en Instagram hasta me dio ternura, ja. Mi hija Mía, de 12 años, hace eso”, declaró.

Hacia el final, Calabró reveló: “Lo vivo como una traición porque teníamos un diálogo diario. Esto es así y no lo puedo ocultar… Lo que pasó con Jorge fue una gran decepción, es una persona en la que confiaba laboralmente y me dio un cachetazo de esa magnitud… Estoy muy mortificada por lo personal, además de por lo laboral”.

De todos modos, no cerró la puerta a una “reconciliación”. “De mi parte siempre hay margen. Que hoy uno esté enojado no quiere decir que mañana no bajen las aguas y podamos sentarnos a tomar un café. El tiempo dirá...”.

ESTELITA VENTURA

En “El Run Run”, el programa de Crónica HD donde trabaja como panelista, Estelita Ventura hizo un filoso contra Rial, recordando lo mal que se la hizo pasar a su ex marido, Luis Ventura, cuando lo echó de “Intrusos”.

“Él recibió lo que se merecía... como dicen en el campo: ‘Me sentaré en el umbral de mi puerta a ver pasar el cadáver de mi enemigo’. Ya saben todo lo que pasó... Jorge hizo muchísimo mal”, arrancó Estelita.

Como un torbellino, siguió: “Jorge Rial hizo un programa importante (por ‘Intrusos’) y midió bien porque detrás de él, había gente importante que traía mucha información. El éxito de ‘Intrusos’ no fue por él”.

Acto seguido, recordó el gran escándalo: “Luis estaba internado en La Trinidad de Quilmes y alguien lo llamó para decirle ‘escuchá lo que está diciendo tu amigo’. Lo estaba echando en cámara… Fue por una palabra que enojado, nervioso o lo que sea, dijo Luis en cámara. Dijo la palabra ‘aborto’ y después, el señor, se puso el pañuelito verde en la muñeca”.

“Rial creyó que se comía a todos pero después no fue... él tuvo muy buenos periodistas que durante años estuvieron detrás del programa... no fue por él el éxito de ‘Intrusos’. No se confundan”, manifestó.

BABY ETCHECOPAR

Aunque fueron compinches en algún momento, la relación entre Baby Etchecopar y Jorge Rial se rompió cuando el “Intruso” se metió con Beatriz Salomón (la invitó a su programa para ver, en vivo, la cámara oculta que otro programa le había hecho a su marido jugueteando con chicas trans en su consultorio).

“Mañana me puede pasar a mí. No me causó estupor, tampoco alegría, no disfruté, ni tampoco tomé una pastilla para dormir. Lo que sé es que no sentí piedad al verte con los ojos húmedos echándote la culpa”, comenzó su descargo el “Ángel”.

“Realmente nunca te desprecié, tampoco te odié, no uso métodos que no dan resultado como meterse en la cama de la gente, o pararse en la puerta de los alojamientos con una cámara, o tratar de destruir matrimonios con chismes berretas, o llenarse la boca gritando a los cuatro vientos que sabés todo de todo el mundo, o echar a un amigo y dejarlo sin trabajo en el peor momento de su vida. Creo que la gente aprendió a diferenciar, y nos dimos cuenta que TODO no es lo mismo, con esto de la pandemia empezó a cotizar la dignidad. No es que la gente no entendió tu estilo, es que la gente tiene memoria y en un momento se acuerda de todo y te las hace pagar”, tiró, con dureza.

“Nuestro mundo no es un mundo, es una mentira que como gladiadores tuberculosos salimos todos los días a que Ibope nos muestre su pulgar. La vida está afuera, lo importante no es comprarte un convertible sino poder viajar con la capota baja, un día me pasará a mi y realmente lo estoy esperando para poder ser feliz, para dedicarme a lo que amo, para sacarme el reloj. No somos nada de lo que creemos ser y si nos caemos del maquillaje nos matamos, por eso después de 30 años de conocerte muy bien, creo que es la mejor forma que un viejo adversario despida a un amigo”, agregó el polémico conductor.

Y para cerrar, eligió una sugerencia: “No doy consejos, solo te sugiero que si un día volvés a la carrera te pinches un dedo y te des cuenta que sangrás como todos los mortales a los que hiciste sufrir. Algo sé de autos, nunca manejaste una Ferrari, fuiste un buen piloto de karting”.

SUSANA, NIK Y MÁS

Y aunque no la hizo de manera oficial, sino a través de un percance que se hizo público, Susana también se refirió al fracaso de Rial que, en el último tiempo, mantuvo acalorados cruces con su hermano Patricio en los que, de yapa, la ligó la animadora.

A través de un tuit, que la conductora de Telefé pensó que estaba escribiendo de manera privada, Susana comentó una publicación que informaba sobre la renuncia de Rial. “La vi, la vi, que chocó la Ferrari. TODO LLEGA. Beso enorme Marce querida”, fue el lapidario mensaje de la diva de los teléfonos que hacía referencia a la metáfora que el periodista utilizó para despedirse: “Me dieron una Ferrari y la choqué”.

Otro que se refirió a la caída del “intruso” fue Nik con un escueto mensaje en Twitter que, sin embargo, dijo todo: “Beatriz Salomón. Todo vuelve”.

El ex periodista de TN, Diego Poggi, no tuvo sutileza. “Un sorete menos en la tele”, escribió y More Rial, furiosa, le salió al cruce.

Aunque no lo hizo por su propia boca, el que habló por boca de otros fue Ángel de Brito, quien ha mantenido varios cruces con Rial. El conductor de “Los Ángeles de la Mañana”, le puso “me gusta” a varios comentarios que hacían referencia a la celebración, que, en el cielo, estaría haciendo Beatriz Salomón, mirando para abajo y viendo sufrir a su victimario.