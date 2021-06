Bossi sobre su amor con Richi “No todo tiene que ver con el sexo”

“No hay nada más noventoso que desmentir un romance. Ella es mi amiga desde hace más de 15 años. En 20 años de carrera he fomentado lindas amistades en el medio, no tantas, y con mujeres también”. Así desmintió ayer Martín Bossi los rumores de amorío con la actriz Romina Richi, actual participante de “La Academia”.

La versión tiene origen, precisamente, en la pista de Tinelli. Es que en la ronda de imitaciones que se está desarrollando en el programa de El Trece fue muy comentada la interpretación que Ricci hizo de Fito Páez, su ex pareja y padre de su hija Margarita.

La actriz se caracterizó como el músico rosarino y recibió un saludo del cantautor, que fue muy celebrado por el jurado. Lo que extrañó fue el comentario de Ángel de Brito, que al momento de las devoluciones manifestó que le parecía “curioso” que ella haya contado con el asesoramiento y consejos de Martín Bossi, en lugar de tener la asistencia directa del propio Fito Páez, con quien mantiene una “excelente relación”.

“¿Martín Bossi fue tu coach? ¿Por qué fue Martín Bossi y no Fito Páez, que lo tenés más cerca?”, indagó el jurado. Un tanto nerviosa, Richi no supo qué contestar y el periodista acotó: “Bueno... aprovechan con la máscara y con humor para no contestar”.

A todo esto, el periodista Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, habló de un incipiente romance entre la actriz y el humorista. “El flechazo fue inmediato”, contó, para luego agregar que “habrían pasado la noche juntos. Alguien me dijo que si paso ahora por la casa de Romina voy a ver el auto de Martín”.

Ante esta versión fue que el imitador salió a aclarar y se puso firma al decir que “no todo lo que pasa entre un hombre y una mujer tiene que ver con el sexo o con la pareja”. Más profundo, Bossi remarcó que “yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer” y dijo que con la actriz tienen “una relación profunda y hermosa. Somos familia. Amo a sus hijos”.