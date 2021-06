Horacio Cabak dejó “Polémica en el bar” y lo anunció por Twitter

Se veía venir y sucedió: Horacio Cabak se fue de “Polémica en el Bar” tras protagonizar numerosos cruces con sus compañeros de equipo y realizar algunos desplantes al programa.

Todo se remonta a los comentados mensajes que su esposa, Veró- nica Soldato, le envió a Ángel de Brito para desenmascararlo por sus supuestas infidelidades. Desde ese momento, allá por finales de abril, se desató un escándalo que fue abordado por los medios como si se tratara de una cuestión de Estado. “Adiós @PolemicaBar. Gracias por todo”, fue el escueto tuit que escribió el panelista del ciclo de América, que tras verse “sobrepasado” -según se rumoreaba- por un conflicto personal que trascendió públicamente, tuvo algunas diferencias con los integrantes del envío creado por Gerardo Sofovich, que ahora produce su hijo Gustavo.

Apenas desatado el conflicto, el conductor de “La Jaula de la Moda” (Ciudad Magazine) se presentó en su puesto, para ocupar un lugar en la mesa, pero al aire se produjo un confuso momento, que relató el conductor Mariano Iúdica: “No, no es que no quiere venir. Se presentó a trabajar, está esperando que salga la medida cautelar por el tema de hablar o no hablar y la verdad que nosotros no sabemos cómo abordarlo sin que él quiera estar en la mesa cuando toquemos el tema”.

Luego de conseguir esa medida judicial, que les impedía a los medios hablar sobre su intimidad porque “mi vida no es un show”, precisaba el propio Horacio, su presencia en “PH - Podemos Hablar”, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe no cayó nada bien en “Polémica...” y hasta se lo recriminaron al aire.

Cabak tuvo cruces con su compañera Andrea Campbell y también con Iúdica, además de ser “aconsejado” por sus otros colegas, tras la catarata de tuits que publicó el modelo cuando salían a la luz los nombres de sus supuestas amantes. “Levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo”, fue uno de los mensajes más comentados del rubio, ahora canoso, que se molestó por las recomendaciones de los integrantes del ciclo. “¿No puedo tuitear en un momento en que...?”, se defendió, pero no llegar a terminar su frase porque, al unísono, todos le respondieron: “Y no, mejor no, no te conviene”.

Las cosas, al parecer, se fueron poniendo más ríspidas y el panelista decidió dar un paso al costado, sin dar demasiadas explicaciones, al menos eso se supo, al principio, públicamente. Quien sí salió a hablar sobre la decisión de Cabak fue el productor Gustavo Sofovich quien, desde el vamos, aclaró: “En Polémica... cada uno de los que se sienta en la mesa hace, dice y piensa lo que quiere. Todos hacemos y decimos lo que queremos en Polé- mica en el bar. Absolutamente todos”. Sin especificar los motivos por los cuales Horacio se despidió del envío, aunque esbozando una teoría personal, el productor señaló que tiene las puertas abiertas para reintegrarse cuando así lo desee: “En un momento en el que se torna difícil hablar de algún tema o tenemos que evadir temas o no tocar temas, todos nos empezamos a sentir incómodos. Yo creo que Horacio se estaba sintiendo incómodo. Igual nadie se va de Polémica en el bar”. Y, para graficar la situación, ejemplificó: “Chiche Gelblung se fue cinco o seis veces en estos años. Coco Sily) se fue otras tantas. (Flavio) Azzaro también... Vamos y venimos. En Polémica somos una familia que nunca queda con la puerta cerrada. Esa es la realidad.

La puerta de Polémica en el bar nunca queda cerrada para nadie”.

Lo raro es que Sofovich, tras las declaraciones que hizo, antes de que el programa salga al aire, le brindó unas declaraciones al diario La Nación, donde confirmó que ”la desvinculación de Horacio es de común acuerdo, como cabeza de la producción, me hago cargo”, para luego explayarse y decir que “en 58 años del programa, cada uno que ocupó una silla dijo e hizo lo que quiso. Es muy difícil hoy no poder tocar un tema. Él se siente incómodo, pero nosotros nos sentíamos incómodos sin poder hacerlo”. Para cerrar, añadió: “Hoy la relación no daba para seguir, pero las puertas siempre están abiertas”.

Tuit de último momento

A escasos minutos de la salida al aire del programa y ante los numerosos mensajes que Cabak recibía en su cuenta oficial del pajarito con “felicitaciones” por haber dejado “ese nido de ratas”, donde predominaba el nombre de Iúdica seguido del calificativo “insoportable”, el propio protagonista decidió dejar algunas frases más sobre lo ocurrido, sembrando dudas y dando pie a un escándalo venidero. “No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos. Simple”, enumeró Horacio.

En el envío de ayer no mencionaron la salida del panelista, pero Iúdica, al estilo Poncio Pilato, le dijo a la revista Paparazzi: “Se sentó con Gustavo (Sofovich). Yo no sé… ahí no llego. Eso lo maneja Gus”, para agregar: “Él no estaba cómodo últimamente”.