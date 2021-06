Agustina Fontenla, exparticipante de Bake Off murió de coronavirus

Agustina Fontenla, participante rionegrina de "Bake Off Argentina", el reality de pastelería que fue furor en la pantalla de Telefe en 2020, falleció a los 31 años en una clínica de la localidad de Viedma donde se encontraba internada por coronavirus.

La joven de 31 años había sido internada a causa de la baja saturación de oxígeno en sangre y en las últimas horas del miércoles debió ser trasladada desde San Antonio Oeste, la ciudad rionegrina en la que vivía, a una clínica de Viedma, donde murió esta madrugada.

La noticia del fallecimiento fue informada por su familia a través de un aviso de una casa de sepelios cuyo texto dice: "Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación".

Agustina había llegado a las semifinales del concurso y sus presentaciones siempre eran elogiadas por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar, quienes integraban el jurado del reality de Telefé.

Abogada de profesión, recibida en 2015 en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Fontenla había encontrado su verdadera vocación en la pastelería: "Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando, porque yo quería cocinar", había dicho en el certamen.

Tras su paso por el programa, lanzó “Arte y azúcar”, su propio negocio de producción y decoración de tortas y encontró el reconocimiento de su provincia, que la designó como Embajadora de las Ciudades del Golfo, en agradecimiento por haber promocionado a San Antonio Oeste desde la pantalla del reality.

"Su pasión por la pastelería ha sido inspiración para muchas y muchos jóvenes. Desde ese legado la despedimos, acompañando a sus familiares y amigos ante la irreparable pérdida", escribieron desde el municipio en un comunicado.

La noticia se vio reflejada en las redes sociales donde "Bake Off" se convirtió en tendencia. La conductora del ciclo, Paula Chaves, publicó en su cuenta de Twitter: "Hasta Siempre Agus... QEPD. Un Beso y Abrazo enorme a su Familia y Amigos... qué triste Noticia...".