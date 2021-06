“Mare of Easttown” El éxito “sin filtros” de Kate Winslet

HBO emitió el domingo el capítulo final de la miniserie “Mare of Easttown” que, protagonizada por Kate Winslet, ya se disputa el trono de una de las grandes producciones de este 2021. Mientras los fans piden una segunda temporada, algo que podría ocurrir a juzgar por los dichos del guionista, la oscarizada actriz asegura que el éxito de la producción está en mostrar un personaje real: una mujer “sin filtros” encarnada por una intérprete que no escondió ni manipuló su cara ni su cuerpo para la cámara.

Porque, según contó en las últimas horas, Winslet se plantó antela producción al exigir que su cara no tuviera ningún tipo de retoque en el cartel promocional de la serie, aún a pesar de la resistencia del equipo de publicidad.

“Ellos me decían ‘no puedes’ y yo les respondía ‘gente, sé cuantas arrugas tienen mis ojos, por favor, pónganlas de nuevo”, aseguró la intérprete en una entrevista con el diario The New York Times horas antes de que se emitiera el final de la miniserie.

Winslet explicó que devolvió el cartel al departamento gráfico en dos ocasiones hasta que se aseguró de que su rostro no estuviera retocado en exceso.

Durante el rodaje también impidió que el director Craig Zobel modificara por computadora su cuerpo en una escena sexual.

Al parecer, en el visionado de las escenas observaron que asomaba un poco de pancita y el cineasta prometió que “mejorarían” la imagen. La respuesta de ella no tardó en llegar: “Ni se te ocurra”.

La actriz, que ha cosechado excelentes críticas y se postula como favorita para la próxima temporada de premios, explicó al periódico que, para ajustarse lo más posible a la realidad del personaje, pidió al equipo de iluminación que consiguiera que su rostro “no se viera bien” en cámara.

“Supongo que por eso la gente ha conectado con este personaje de la manera en que lo ha hecho. Porque claramente no hay filtros”, razonó Winslet tras recordar que tiene 46 años. “Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro propios de su edad, su vida y el lugar del que viene”, añadió.

La ganadora del Oscar a la mejor actriz por “The Reader” (2008) es la protagonista de esta miniserie acerca de una detective que trata de resolver el caso de una niña desaparecida desde hace más de un año mientras intenta lidiar con sus problemas familiares y sentimentales en un pequeño pueblo en donde todos se conocen, ubicado en una zona rural de Pensilvania (EE.UU.) “Mare of Easttown”, en sus siete episodios, ha logrado excelentes críticas, y para los que no la siguieron domingo a domingo en el cable, la pueden ver de un tirón en HBO Go.

¿Segunda parte?

Frente al éxito rotundo de esta primera temporada, los fans se volcaron a las redes a pedir una continuación de la historia, tal vez, con un nuevo caso que pueda hacer regresar a Mare y el resto de las gentes de Easttown.

Interrogado por esta posibilidad, el guionista de la serie, Brad Ingelsby, no lo descartó pero siempre que den con una historia que les convenza lo suficiente y “esté a la altura de la primera temporada”. “‘Mare of Easttown’ fue escrita como una serie limitada y termina; no hay más misterios por resolver. Pero si Kate [Winslet] y yo encontramos una nueva historia que valga la pena contar, podemos darle a Mare un nuevo capítulo”, afirmó en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en la que deja abierta la puerta a una posible continuación.

Más clara incluso se mostró la propia Winslet, protagonista y también productora del proyecto, que aseguró que estaría “encantada” de volver a meterse en la piel de la inspectora Mare Sheehan.

“La extraño, de verdad que lo hago. Es la cosa más extraña. Me siento como si estuviera de luto”, confesó en una entrevista concedida a TV Line en la que aseguró que el de la serie de HBO “fue un papel completamente maravilloso”. “Hay algo muy adictivo en dar vida a Mare, porque es tan escandalosa, adorable, brillante y real... ¿sabes? Adoré interpretarla”, sentenció Winslet.

Esta producción marcó el regreso de Winslet a HBO, en donde había sido parte de la serie limitada“Mildred Pierce” (2011) basada en el personaje de la novela clásica de James M. Cain de 1941, en la que compartió elenco con Guy Pearce, con quien volvió a coincidir en el set “Mare of Easttown”. “He estado enamorada de Guy Pearce desde que tenía once años. Él no era uno de mis amores platónicos, era el único. Cuando conocí a Guy en 2010, lo primero que hice fue tirar las maletas que llevaba y decirle ‘tengo que confesar algo, he estado enamorada de ti desde que tenía once años’. Después de eso nos volvimos buenos amigos y ahora volvemos a trabajar juntos”, bromeó la intérprete apenas días antes del estreno de la serie.