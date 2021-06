El “calvario” de Adriana Aguirre por las amenazas telefónicas

Durante su visita al piso de “Intrusos”, Adriana Aguirre confesó estar viviendo “un calvario” por el “hostigamiento constante” que recibe telefónicamente y, además, relató su complejo presente de salud y económico.

Antes del comienzo de la entrevista con la ex vedette, los conductores del ciclo de chimentos de América fueron advertidos por la producción de que algo le sucedía a la mujer, que estaba recibiendo llamadas desde un número desconocido, cosa que dio pie para que ella haga una denuncia: “Me están llamando por teléfono. Voy a dar el número, porque Ricardo (García, su ex pareja) ya hizo la denuncia. Me llaman del número... “, repitió Aguirre, mostrando a cámara los números de teléfono desde los que recibió repetidas llamadas. “Cada vez que salgo al aire en televisión o radio me llaman para amenazarme. A Ricardo también lo amenazaron”, confesó, reconociendo que hicieron la denuncia correspondiente en una Comisaría Vecinal. “Es un hostigamiento. Una vez se escuchaba como un viento fuerte. Yo lo subí a las redes la denuncia. Después de que lo publiqué volvieron los llamados.

Estoy viviendo un calvario, un momento dramático”, agregó, entre lágrimas.

Adriana insistió en que no tiene “enemigos” porque “soy una persona que quiere hacer el bien y no joder”, por eso duda de la procedencia de las llamadas: “Quiero que la Justicia investigue. Tienen que averiguar de dónde vienen los llamados. Estoy viviendo un momento muy vulnerable”, se lamentó. Lo curioso es que el nombre de la rubia se volvió tendencia, porque algunos usuarios identificaron a los números que denunció como los de las empresas de telefonía móvil que llaman para promocionar sus servicios.

Además, durante la entrevista se mostró conmovida por el delicado estado de salud que atraviesa tras el accidente que sufrió en enero, cuando se accidentó en el escenario. Tiene dificultades para caminar y, según la alertaron los médicos, es difícil que pueda volver a bailar. A todo esto, mantiene un conflicto legal con el productor de la obra, porque la ART no se hizo cargo de los gastos que son “en dólares y muy altos”, se quejó la actriz. “No puedo caminar bien. Yo no quiero ir otra vez a un quirófano. No estoy bien anímicamente y psicológicamente”, cerró