“Sweet tooth” Un “cuento de hadas”, en un bosque oscuro y viral

Es uno de los estrenos más esperados de la temporada para Netflix y llega mañana. Se llama “Sweet tooth”, es una adaptación en formato de serie de la historieta de DC Comics escrita por Jeff Lemire, y cuenta la historia de un niño-ciervo que, junto a un errante solitario, tratará de encontrar un hogar mientras esquivan balas en un bosque oscuro y viral.

La serie, que cuenta entre sus productores ejecutivos a Robert Downey Jr., está ambientada diez años después del “Gran Incidente” que sembró el caos en el mundo y que produjo la misteriosa aparición de los híbridos, bebés mitad humanos, mitad animales; criaturas rechazadas y temidas por muchos humanos que, al no saber si estos híbridos son la causa o la consecuencia del virus, se dedican a cazarlos.

Y aquí aparece el protagonista, un niño-ciervo llamado Gus (Christian Convery) que, después de pasar una década viviendo ajeno al peligro en lo más profundo del bosque, se hace amigo de Jepperd (Nonso Anonzie), un vagabundo solitario, con quien emprende una aventura extraordinaria por las ruinas de Estados Unidos.

En esa alocada travesía, en la que comprenderán que son más las cosas que los unen que las que los separan y que están más cerca de lo que esperaban de tener un hogar, intentarán responder algunas preguntas existenciales. Entre aliados y enemigos inesperados, Gus no tardará en descubrir que el exuberante y peligroso mundo que hay más allá del bosque es más complejo de lo que jamás hubiera podido imaginar. Guionista, director y productor ejecutivo de la serie, Jim Mickle aseguró que quisieron crear “una oportunidad de escape y aventura”.

Quien también ejerce como showrunner de la producción, manifestó que se trata de “una historia en la que la naturaleza está reclamando el mundo y que, en muchos sentidos, se siente como un cuento de hadas”. “Distópica”, “muy exuberante” y “esperanzadora” fueron las palabras con las que el creativo definió a “ Sweet tooth”, una serie con la que buscan que “las personas se adentren en este mundo lleno de belleza, esperanza y aventura” de la mano de “una historia cautivante” que ofrece viajes en trenes, escaladas de montañas y corridas por el bosque… mientras los cazadores están.

Aunque el cómic se publicó por primera vez en 2009, el proyecto de esta serie recién comenzó a moldearse en 2016 cuando Susan y Robert Downey Jr. se interesaron en el proyecto al punto de sumarse como productores ejecutivos, al igual que Beth Schwartz, Amanda Burrell y Linda Moran. Downey Jr., que durante años vivió sumido en el universo de los cómics al haber encarnado a Iron Man, contó que lo que le atrajo de esta historieta fue el “alcance y amplitud emocional de narración”, además de los personajes “tan atractivos”.

Algo parecido a lo que le sucedió a Jim Mickle, quien, apenas vio “una imagen de un niño con astas de ciervo” se convenció de que esta historia tenía que ser trasladada a la pantalla. Mickle escribió y dirigió el piloto, que se rodó en 2019 en Nueva Zelanda, y el autor Jeff Lemire pudo visitar el set durante la producción, aprobando sin concesiones los cambios creativos entre el cómic y el show. “Jim expuso su visión para la serie, y tan pronto como escuché cuán alineada estaba su visión con lo que había creado originalmente, sentí que la historia estaba en muy buenas manos”, admitió Lemire.

En esa visión estaba el tono más suavizado -y familiar- del apocalipsis que plantea Lemire, un enfoque al que denominaron “distopía de los libros de cuentos de hadas”, algo que se siente, incluso, con la incorporación de un narrador que va guiando a medida que avanzan los episodios.

Resonancias actuales

El piloto fue escrito y filmado mucho antes de la pandemia de coronavirus, pero el equipo de repente se encontró haciendo una serie que se sintió “inesperadamente oportuna”. Mickle, Schwartz y los escritores llevaban aproximadamente dos meses escribiendo los guiones de la temporada en marzo del año pasado cuando el COVID-19 comenzó a cerrar algunas partes de los EE. UU. El equipo regresó a Nueva Zelanda en 2020 para filmar el resto de la temporada y se adhirió a los estrictos protocolos de seguridad. “Hacer televisión es un proceso que requiere mucho trabajo y tiempo y, a veces, cuando te lanzas a una historia que tiene grandes temas y grandes mensajes, el mundo termina reflejando y haciéndose eco de la historia. Curiosamente, el mundo real persiguió gran parte de lo que abordamos en este programa, y lo que los cómics abordaron hace más de 10 años. La vida sigue reflejando el arte y viceversa”, reflexionó el showrunner. Y Burrel, agregó: “Todos pensamos que era una historia de ciencia ficción, no algo que pudiera suceder potencialmente. Cuando lo hizo, fue tan impactante para todos nosotros como para el resto del mundo. Pero creo que nos envalentonó y nos infundió a todos un sentido de propósito para realmente entretener y conectar y mostrar que la humanidad y la esperanza tienen un camino a seguir “.

Y aunque como dijo Schwartz seguramente “todos relacionarán” el show con la crisis sanitaria, no es pesimismo lo que los invadirá cuando le den una chance a la serie. “Cuando miras ‘Sweet tooth’ no te sientes triste por el pasado; te sientes esperanzado sobre el futuro”, aseguró la productora.

A pesar de sus profundos paralelismos con el mundo real, Mickle está convencido de que la serie ofrecerá a toda la familia una escapada divertida. “Este es un programa sobre lo que hace a una familia, lo que realmente significa el hogar y por qué es importante mantener la fe en la humanidad”, concluyó