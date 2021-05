Silvia Süller se casa con su novio uruguayo, 40 años menor

El 13 de enero del 2020, obviamente por la televisión (en “El Precio Justo”, conducido por Lizy Tagliani en Telefe) Silvia Süller y Jacobo Winograd concretaron su unión después de “34 años de amistad” Campi, disfrazado del papa Francisco, y fue el encargado de sellar su matrimonio, que hasta incluyó alianzas de una famosa joyería.

Apenas un mes después, según la rubia, el hombre al que apodó “chizito” allá por los ‘90 “brilló por su ausencia física, material y espiritual!”, por eso decidió decirle “¡No va más! ¡Game over!”. Afortunadamente para Silvia, después de esa frustrada boda, volverá a darle una oportunidad al amor y se casará con su novio uruguayo, 40 años menor.

La mediática, de 63 años, reveló en diferentes medios televisivos y radiales sus planes con Martín Lema, de 23, a quien conoció durante la pandemia, a través de las videollamadas que ella cobraba para poder “sobrevivir” y hacerse unos pesitos. Sólo un contacto bastó para que ambos se enamoren y, de acuerdo a los dichos de Süller, el muchacho la “ama” desde los 10 años. “Me compró por el humor, yo hablaba media hora, porque el pago (de la videollamada) era por ese tiempo y nos quedamos una hora y media y después de ese día seguimos y seguimos y ya vamos por 10 meses”, confesó la ex de Soldán en “Todo pasa” (el ciclo radial que conduce Matías Martin por Urbana Play). “Es un amoroso y nos llevamos re bien, yo soy re chiquilina y él bastante adulto”, añadió Silvia, que fue consultada sobre el encuentro presencial con su amor uruguayo: “No, no nos vimos porque está cerrada la frontera” y, pese a que no “consumaron”, confesó que tienen “sexo virtual” y, fiel a su estilo, develó que el joven tiene “un flor de termo... Mirá que yo conozco termos eh, pero el de él...”, dijo entre risas.

“Él está enamorado de mi desde los 10 años, la madre lo ponía frente al TV cuando lo retaba, me empezó a ver a mi y se enamoró”, precisó Süller que ya tuvo contacto virtual con la familia de su futuro esposo: “Los padres de él, sus abuelos y hermanos me aman”, añadió con sus características carcajadas. A todo esto en medio de la nota, llegó un mensaje de audio del propio Martín, que envió saludos a todo el equipo y en especial “a mi novia, mi futura mujer, que ni yo lo creo.

Una persona que admiro y que estoy completamente enamorado desde los 10 años. Que em vaya a casar con ella no lo puedo creer, es una locura, una locura hermosa”. Para cerrar su mensaje de amor, el estudiante de periodismo dijo: “Te amo, quiero estar contigo ya, lástima que la frontera está cerrada, así que espero que el presidente se ponga las pilas y se mejore pronto para que pueda viajar y estar contigo”.

Un enviado

En otro pasaje de la entrevista radial, la felicitaron a Silvia por su sinceridad, siempre a flor de piel: “Yo siempre me hice cargo de todo, nunca tuve contención, siempre la remé sola, nunca tuve nada en la vida, ni representante...”, contó, para luego recordar que en el 2018 le detectaron la afección del “corazón roto”: es un “síndrome que es netamente emocional, la membrana que recubre el corazón se encoge y podés llegar al infarto o al ACV”, reconoció la rubia, quien a partir de ese momento “cambió” porque a pesar de siempre generar alegría, a veces ella no la tenía en su propia vida.

También contó que desde que fallecieron sus padres (su papá en 2018 y su mamá en 2019), ella los siente “muy presentes”: Siento que mi mamá me está ayudando y que Martín es un angelito que mis padres y Dios pusieron en mi camino para sanar mi corazón roto”.

Para cerrar, Süller destacó su carrera “brillante” y dijo que se “ama” y, como no podía ser de otra manera, se mandó una perlita, tirándole los galgos a Matías Martin, el conductor, que estaba desde Miami, a donde viajó para vacunarse: “Matías estás por zoom, te quería decir que sos re lindo, en otro momento no te me escapabas...”.