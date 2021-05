Pame David opinó sobre el regreso de Marce: “Ojalá la gente se lo perdone”

Luego de su participación en “PH- Podemos Hablar”, donde recordó el suicidio de su hermano, Pamela David le brindó una entrevista a Catalina Dugli, en el programa que la periodista conduce por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En la charla, que abordó varios tópicos, sobresalió la opinión de la exmodelo y actual conductora sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión. Si bien en un principio lo llenó de flores comentando: “Me dio mucho gusto que volviera. Yo decía ¡qué bueno, cuántas familias van a tener un poco de aire!”, pero a medida que se adentraba en el tema, David fue soltándose y se refirió al escándalo público post debut de “ShowMatch”: “Lamenté mucho que alguien no le haya dicho a Marcelo Tinelli que lo cuiden” y se explayó: “Lamento que no le hayan dicho ‘acá no hay distanciamiento’. Me parece una macana muy grande y hay que frenar”. Para cerrar, entre una especie de conclusión y una expresión de deseo, la morocha lanzó: “Ojalá lo pueda resolver y la gente se lo perdone, porque la verdad es mucho el trabajo que se da”.

Luego la conversación se dirigió hacia otro fenómeno de la pantalla chica: “MasterChef Celebrity” (Telefe), que a criterio de Pamela, su éxito radica en la necesidad de la audiencia de consumir otro tipo de contenido: “Masterchef tiene que ver con esa necesidad de la gente de no intoxicarse. El certamen no tiene conflictos, son pequeñeces”, fue su escueta opinón. Como siempre, la a pareja de Daniel Vila fue consultada sobre la posibilidad de regresar a la televisión: “En algún momento, no en lo inmediato, voy a volver”, manifestó, para luego aclarar que se encuentra en la búsqueda de algún formato que cumpla con sus expectativas: “Algo que no afecte a nadie. Quiero sumar, quiero entretener y hacerle bien a la gente en este momento tan complicado”, precisó.

Continuando con asoectos referentes a la TV, la mujer que se hizo famosa tras su participación en el reality “El bar” (América TV) definió al rating como “tirano”: “Lo bizarro y lo amarillista es lo que garpa, pero ese es el precio que no pago”, sentenció, para después agregar: “Se dicen cosas al aire, de las que una no tiene mucha conciencia. No quería hacer más el magazine donde uno habla de la vida amorosa de alguien. Yo decía cosas que le podían afectar a alguien”