Volvió Tinelli a la TV y el escándalo está a la orden del día

Como suele hacer en cada estreno, la apertura deslumbró por su despliegue técnico y la presencia de grandes figuras invitadas. Humor, baile y ficción para un arranque demoledor. Previo a la aparición de Tinelli, primero comenzó con un doblaje humorístico, un clásico en todos los primeros programas. Esta occasion basado en las películas “El irlandés”,

“Érase una vez en Hollywood” y “El Joker”.Luego siguieron una serie de números musicales, de los que participaron importantes figuras del espectáculo. Un recorrido aéreo hasta los estudios en los que se desarrolla el ciclo abrió paso a un grupo de bailarinas primero y a una pareja después, que protagonizó un cuadro de realidad aumentada que funcionó como prólogo para Natalie Pérez. La actriz y cantante estuvo acompañada por un show de luces en su presentación. Después Pampita, embarazada de 7 meses, bailó un tangazo en homenaje a Astros Piazzolla; y María Becerra cerró esta introducción con una interpretación de sus hits “High” y “Acaramelao”.

A continuación, uno de los segmentos históricos, “El insoportable”, tuvo como invitado a Carlos Tevez, y Martín Bossi protagonizó un musical en el que no faltaron sus desopilantes imitaciones. Otro de los legendarios sketch, “Los Tacks See Boys”, contó con la presencia estelar de Moria Casán. Susana Giménez, en la piel de Fátima Florez, fue otra de las personalidades destacadas que se acercó al estudio para saludar a Marcelo en su regreso a la televisión. También estuvo el expresidente Mauricio Macri, interpretado por Freddy Villarreal, antes de que Darío Barassi a los “Tangueros” en otro de los segmentos históricos del programa.

El cierre del primer ShowMatch del 2021 estuvo a cargo de cantantes invitados que protagonizaron grandes éxitos en décadas pasadas.

“Esta pandemia nos hace rememorar muchos momentos del pasado”, explicó Marcelo, quien también rindió homenaje a los médicos y enfermeros, los que están en el frente de : Cae (“Te recuerdo”), el Bahiano (“Eu vi chegar”), César “Banana” Pueyrredón (“Cuando amas a alguien”), el “Pájaro” Gómez de Vilma (“La pachanga”), Pipo Cipolatti (“El estudiante”), Fabiana Cantilo (“De mí”), Marcela Morelo (“La fuerza del engaño”) y “Cucho” Parisi (“El murguero”). Sin embargo, la primera semana del programa estuvo cargadísima de polémicas.

Tras el primer programa, lo que se generó fueron muchas críticas por la falta de distancia social y la cantidad de gente que participó. Aunque aclararon que todos estaban hisopados, la cantidad de gente sin distanciamiento que se veía en causó impacto y a Marcelo Tinelli le llovieron las críticas. Incluso recibió denuncias en la Justicia.

El martes, Tinelli habló con Telenoche en El Trece y explicó: “Nosotros nos regimos por lo que nos dicen las autoridades sanitarias y respetamos rajatabla todos los protocolos”. “Lo que se vio fueron muchas y bailes pre grabados. Nunca hubo 200 personas acá todas juntas. Acá lo máximo que hubo fueron 33 en una escena en el piso”, continuó.

Y recalcó: “Yo tengo cuatro hisopados, todos están hisopados y temenos todas las puertas del studio todo el tiempo abiertas, estudio que tiene 1200 metros. Cada camarín permite cuatro personas por protocolo. Hay tres médicos en el piso y tres afuera. Tenemos un laboratorio para hisopar. Se cubre todo”.

“Si alguien se sintió molesto lo entiendo. Nosotros trabajamos en la televisión. Hace un año y medio que no trabajamos porque no teníamos los protocolos. Ahora los temenos y los cumplimos a rajatabla”, agregó. “Tenemos totalmente cubierto todo. Después de ahí lo que pueda decir cada uno corre por cuenta de cada uno. Nosotros estamos muy felices con el programa, con llevarle alegría a la gente y dar laburo a 300 personas que laburan acá”, cerró.

No había finalizado la primera emisión de La Academia y ShowMatch ya se anotaba no solo el primer escándalo sino también la primera renuncia, aunque todo ocurrió detrás de la pista y en el terreno de las redes sociales. En la disciplina estreno Cuadrado al cubo bailaron cuatro participantes: Agustín Cachete Sierra, Julieta Nair Calvo, Mar Tarrés y Romina Ricci. Pero en la rutina había una quinta, que por una cuestión de tiempos no pudo mostrar lo suyo, lo que la llevó a renunciar.

“Recién renuncié! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto!”. Con estas cuatro oraciones en un mismo tuit, Rocío Marengo anunciaba que abandonaba el certamen antes de salir a la pista. Lo hizo respondiendo un tuit del periodista Ángel de Brito, uno de los jurados de la competencia, actualmente cumpliendo la cuarentena por haber regresado de Miami.

El conductor de Los ángeles de la mañana publicó un tuit a las 22.49, mientras Marcelo Tinelli anunciaba que se quedaba sin tiempo y le dejaba el aire de El Trece a Guido Kaczka y su Bienvenidos a bordo. “Rocío Marengo queda para mañana”, afirmó el periodista. Cinco minutos después, la modelo escribía esas cuatro oraciones en las que se desprendía su enojo y con las que anunciaba su renuncia al programa en el que estaba convocada para bailar junto a Nacho Pérez Cortés.

Durante sus palabras de despedida, Tinelli no hizo mención a la fallida presentación de Marengo. Es más, su nombre tampoco figuró en la lista de convocados para el miércoles. Y una vez que comenzaron los bailes, los escándalos de los famosos no se hicieron esperar.

Mar Tarrés, la cordobesa por adopción, junto a Iván Vivas, tuvieron un debut fue fallido. La humorista y standapera salteña no convenció al jurado, integrado por Pampita, Jimena Barón, Guillermina Valdés y Hernán Piquín, y solo cosechó 18 puntos.

Mar Tarrés no tuvo la major noche, porque hasta en las redes sociales la criticaron luego de una repudiable frase al hablar de su situación amorosa. La joven salteña reveló que se había separado recientemente, por lo que le pidió a Marcelo Tinelli que le presentara a Adrián Suar, ya que estaba soltero.

Sin dudarlo, el conductor le dijo que iba a trabajar en eso para que se concretara aunque sea una cita. Pero el remate de la humorista provocó enojo en las redes sociales: “Yo quiero un judío con plata, porque los judíos ahorran. Tienen plata ahora, ¿me entendés?”.

El miércoles por la noche, las mujeres del jurado de La Academia se sacaron chispas. Guillermina Valdés protagonizó un tenso ida y Vuelta con Pampita, a quien le reprochó por no integrarla al grupo de WhatsApp del jurado.

Pese a que lo ocurrido en el piso del programa de Marcelo Tinelli se vivió muy caliente, el enojo de Valdés no quedó ahí y se trasladó a las redes, espacio en el que tildó de “violenta” la actitud de Carolina de juzgarla sin conocerla y por no añadirla al chat.

Lejos de la pista por estar cumpliendo con el aislamiento obligatorio tras volver de Miami, Ángel de Brito reveló en LAM la fuerte interna que hay entre las jurados.

“La pelea empezó ayer por el chat, pero siguió, y mucho peor. ¡Lo que se va a ver esta noche (por el jueves) en la grabación!”, anticipó el periodista, dándole la palabra a Maite Peñoñori para que amplíe.

“Guillermina no te deja la silla calentita, te la deja incendiada, directamente. Hoy a la noche se ve un cruce fuerte de Guillermina con Jimena Barón. Las juradas la cuestionan a Guillermina por como puntúa a un participante. Jimena la cuestionó bastante”, comentó la panelista.

Siguiendo su relato y pensando en su rol de jurado, De Brito agregó, filoso: “Si me cuestionan a mí yo saco el rifle, pero es parte del juego. Yo he cuestionado a mis compañeros por chupamedias o voto simpatía”.

Acto seguido, en LAM leyeron el tweet que Valdés escribió tras su cruce con Pampita. “No es mi intención, Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo.

Pero estoy acostumbrada a los preconceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses”, expresó Guillermina Valdés, en respuesta a un chicanero mensaje de Ángel, en el que le decía que él administraba el grupo de WhatsApp de los jurado y no la iba a sumar. Redondeando el tema, Ángel de Brito agregó: “Entre Guillermina y Pampita no hay onda. Y con Jimena, mmm... Me encanta que le diga ‘violenta’ a Pampita. Se odian. No sabia que se odiaban, o sí sabía... Pero ellas no compartieron pasarela”.

Como si fuera poco, ahora la producción de LaFlia está preocupada por el contagio de uno de los participantes: Nicolás Fleitas, el partenaire de Candela Ruggeri. El joven rosarino todavía se está recuperando y no se sabe cuándo podrán debutar en la pista con el cubo al cuadrado, el primer ritmo de la competencia.

En el ciclo Los ángeles de la mañana (LAM), la periodista Maite Peñoñori contó que Nicolás fue diagnosticado con covid-19 la semana pasada y ya está por tener el alta epidemiológica. Candela dio negativo y estuvo ensayando con otro bailarín la performance en el caso de que su partenaire no se recuperara por complete cuando la producción les dé fecha para debutar en la pista de ShowMatch.

De Brito, que conduce desde su casa durante esta semana, aseguró: “Cuando tenés el alta epidemiológica lo que te dice el médico es justamente que no contagiás. Le puede seguir dando positivo (el hisopado), pero ya no tiene infección”. El Jurado de La Academia conoce de la enfermedad porque lo vivió en carne propia: viajó a Miami a darse la vacuna, se contagió de coronavirus, estuvo aislado y cuando le dieron el alta médica regresó al país. Ahora está aislado por unos días y en breve volverá a trabajar.