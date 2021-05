El nuevo desafío de Fito Páez: grabará tres discos en dos meses

“Responder a la pregunta ‘cómo andás’ es difícil en estos tiempos, pero disfruto mucho de las mieles de mi oficio y por eso voy a grabar tres álbumes en los próximos dos meses”, respondió, así sin más, Fito Páez, apenas comenzó la charla con el ciclo “Entrevista Federal” (Radio Nacional - AM 870).

Entusiasmado con este ambicioso proyecto, el músico rosarino afirmó que quiere “nadar en el futuro” y detalló, sobre sus trabajos, que “uno lo escribí para 64 músicos basado en la obra de Roberto Arlt, otro tiene 10 canciones que arden y hay un tercero de piano solo, con un clima más bucólico aunque no por ello menos intenso”.

Aún con numerosos galardones y reconocimientos obtenidos por su disco “La conquista del espacio”, entre los que se encuentran su primer Grammy (“Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo”), dos Grammy Latinos (Mejor Canción Pop/rock por “La canción de las bestias” y Mejor álbum pop/rock) y media docena de nominaciones a los Premios Gardel, el cantautor va por más.

No sólo se embarcará en la grabación de tres discos en apenas dos meses, sino que explorará otras facetas: una biografía y la serie sobre su vida que está preparando Netflix en la que oficiará como productor.

“La bio fue una experiencia casi obligada que terminó siendo muy hermosa y que encaré a desgano después de haber terminado el guión de una película que estaba inconcluso”, precisó el artista.

En cuanto a la serie de la plataforma de la N roja, que se llamará “El amor después del amor” (al igual que su séptimo y exitosísimo séptimo disco de 1992, que es el más vendido de la historia de la Música Popular Argentina), reconoció que “por un lado nunca fui pudoroso y por el otro hay una regla de oro que es que siempre salgo mal parado y mis amigos y amigas son los invitados a la fiesta que me salvan la vida”.

Conciso y preciso en cuanto a cada tema abarcado, Fito fue consultado por su prolífica producción artística y, en la misma sintonía, respondió: “Supongo que hay una pulsión por narrar, los seres humanos somos máquinas narrativas”.