Juan Darthés reapareció en la TV brasileña: "No hice nada de lo que me acusan"

A un mes de que se conociera que la Justicia de Brasil, al igual que la de Nicaragua y la de Argentina está investigando la denuncia que hizo Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual en 2018, el actor reapareció en la televisión brasileña y aseguró que es inocente. "Buenas noches. Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme", dijo el actor en un audio que mandó al programa "Domingo espetacular", que se emite en Record TV. "Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida", agregó.

Y concluyó: "No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca". Mientras que el periodista Roberto Cabrini insistió en que las acusaciones en contra del actor son "extremadamente graves", haciendo referencia no solo al caso Fardin, sino a las denuncias de Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

El 4 de diciembre de 2018, Thelma denunció a Darthés en la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género(Uecvg) del Ministerio Público de Nicaragua por un hecho que había sucedido en 2009, cuando tenía 16 años, mientras cumplían con la gira de "Patito Feo". “Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que escuché a otra chica acusar a la misma persona", relató la joven actriz días más tarde, en la exposición pública que hizo junto al colectivo de Actrices Argentinas y aseguró que el testimonio de Calu Rivero, quien reveló que abandonó las grabaciones de "Dulce amor" en 2012 por el comportamiento del actor en set, que modificaba escenas para tocarla y besarla más de lo que estaba pautado y sin su consentimiento.

Y al caso de Rivero se le sumaron el de Coacci, que contó su dura experiencia junto a Darthés durante algunas escenas de "Gasoleros" en 1998 en una carta pública que compartió en su cuenta de Facebook y Juncos, quien dio su testimonio sobre el tiempo que compartió con el actor en "Se dice amor", en 2005. Todas tenían como denominador común que habían sido compañeras de trabajo de Rafael Pacífico Dabul -así es su verdadero nombre- y la frase: "Mirá cómo me ponés".

Para defenderse, Darthés recurrió a la Justicia y acusó a las mujeres que lo habían expuesto mediáticamente por calumnias e injurias. Sin pensar que unos meses más tarde, la condena social caería sobre sus hombros luego de la denuncia de Thelma. Ahora queda esperar el desenlace legal.