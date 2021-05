Con foto oficial “virtual”, La Academia pone primera para su debut en pantalla

Tras un año de vacaciones forzosas, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión, pero no con el “Bailando” propiamente dicho: desde el lunes 17 de mayo, la pantalla de El Trece recibirá a “La Academia”, nuevo formato conducido por Marce que es, básicamente, una versión expandida del reality de baile, con otras disciplinas artísticas y la presencia de los tradicionales sketches de humor para calentar el año electoral. Tinelli confirmó la fecha el fin de semana a través de Twitter, pero no la hora: el primer interrogante en torno a este nuevo formato es si irá o no contra “MasterChef Celebrity”, el líder del rating que causa furor en la pantalla de Telefe y que, encima, entra en su recta final.

Tinelli no quiere, entonces, que su nuevo formato “baile con la más fea”, una vez más: quiere aire, un buen rato para instalarse sin presiones, y por eso insiste para que “La Academia” vaya a las 21. El canal prefiere poner a su titán a las 22.30 para robarle puntos de rating a Telefe, líder hace 40 meses de las audiencias y que cada vez aumenta más la brecha del rating. Para colmo, desde dentro del canal, Guido Kaczka, que hoy ocupa la franja de las 21, tampoco ve con buenos ojos que lo corran a las 22.30 para competir con el reality culinario.

Por lo tanto, el horario de “La Academia” se mantiene, por ahora, en suspenso.

Pero sí hay varias certezas. El formato, al menos en sus primeras semanas, será radicalmente distinto al “Bailando”, como ya se anunció en febrero: de lunes a jueves, los participantes tendrán que medirse en distintas disciplinas artísticas, entre las que estará el baile pero también canto, acrobacia, circo, drag y varias sorpresas. Incluso, se combinarán ritmos y habilidades.

Y no definirá el teléfono sino, a la manera de “MasterChef”, el jurado.

Y el programa tendrá este año emisión de viernes, pero allí no habrá concurso: será un día distendido, dedicado al humor y, en un año electoral, especialmente al humor político, con un segmento que el propio Tinelli denominó “Politichef”. Han sido convocados Freddy Villarreal, Fátima Florez, Roberto Peña, Pichu Straneo, José María Listorti, entre otros. Pachu Peña no estará… porque competirá en las pruebas del reality.

Habrá que ver, sin embargo, si el humor persiste: Tinelli recurrentemente quiere volver a los sketches en su programa, pero apenas el público le da la espalda, en el pasado ha sabido retornar a las fuentes y concentrar las energías el reality.

LOS PARTICIPANTES

De la apertura que se verá el lunes 17 ya se filtraron varios datos: será otra superproducción con numerosos invitados, empezando por el propio Tinelli y su mujer, Guillermina Valdes a quienes sumarán Adrián Suar, Pablo Codevilla, Puma Goity, Laurita Fernández, Silveyra y Jey Mammon, entre otros. Ya se filtró un pequeño momento que Tinelli compartirá con Oscar Ruggeri.

La presencia del ex futbolista y panelista recurrente, teniendo en cuenta que Cande Ruggeri, su hija, será una de las participantes. Como ella, habrá varios rostros de los habituales en la pista de baile y otras destrezas: regresarán ex campeones como Agustín “Cachete” Sierra y Florencia Vigna, además de Karina “La Princesita”, Barby Silenzi, El Polaco, Barbie Franco, Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Angela Leiva, Lizardo Ponce y Luciana Salazar, con participaciones previas en los realities de Tinelli. Debutarán en la pista, en tanto, figuras como Julieta Nair Calvo, Sofía “Jujuy” Jiménez, Romina Ricci, Viviana Saccone, Ulises Bueno y Cucho Parisi.

Y habrá algunas sorpresas, como las presencias de Mar Tarres, Mariana Genesio Peña, el mencionado Pachu Peña, la influencer Julieta Puente, Mario Guerci y Debora Plager.

Varios nombres, claro, prometen traer polémica, como los vecinos de Hudson Barby Silenzi y El Polaco, que seguramente mostrarán sus idas y vueltas en la pantalla (¡y encima también participa su ex, La Princesita!). O Barby Franco, la ¿pareja? del platense Fernando Burlando. De hecho, como no podía ser de otra forma, ya hay un poco de lío por la foto oficial: realizada de forma individual y montada luego vía un desprolijo trabajo de Photoshop, para evitar contagios de COVID, la imagen no benefició a todos los famosos.

Y los que quedaron atrás incluyen a algunos de los mencionados nombres escandalosos: Silenzi y Franco casi no se distinguen…

También llamaron la atención las posiciones centrales y destacadas de Flor Vigna y Julieta Nair Calvo, sobre todo respecto a otras grandes estrellas del certamen como La Princesita o Luli Salazar. También aparecen dos “acompañantes”, Facu Mazzei y Jorgito Moliniers, pero no el resto…

Tinelli está sentado al lado de Jimena Barón y Pampita, con Ángel de Brito y Hernán Piquín: ellos cuatro serán los jurados de un certamen que no pudo llevarse a cabo el año pasado, por la pandemia, pero que este año procederá, aunque con protocolos que marcarán competencia: una cabina sanitizante, control de la temperatura corporal, distancia social (habrá que ver cómo se hace en los bailes), desinfección y ventilación de los espacios, uso de barbijos, y presencia escalonada de los participantes para evitar que se sume mucha gente en un mismo lugar. Y claro, público: aunque, como vemos en el fútbol, los allegados, a medida que avanzan los programas, van nutriendo más la platea.