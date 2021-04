Rocío Oliva cruzó a Horacio Cabak: "Tiene que decirle a la mujer con quién la engañó así deja de ensuciar a otras"

Furiosa frente a este rumor, la ex de Diego Maradona sentenció a través de sus redes sociales: "En atención a la falsa noticia que circuló en el día de hoy vinculándome erróneamente con Horacio Cabak, espero su desmentida categóricamente para que el resto de los medios sepan por él y no ensucien más mi imagen ni la de nadie que no tenga que ver con esto".

Pero la cosa no quedó ahí. Oliva salió por teléfono en Polémica en el Bar, donde trabajó como panelista hasta este año, y cargó contra todos: "No estoy tan bien porque esto para mí es muy feo, muy malo. No tengo absolutamente nada que ver con esta cuestión. Me parece que están tirando cosas malas para todo el mundo. Siempre he sido respetuosa, pero este caso me supera. No entiendo por qué estoy metida en este problema".

Y, sin pelos en la lengua, apuntó contra su ex compañero: "Necesito que lo aclare Horacio, pero no me conformo aún. Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó así deja de ensuciar a demás mujeres, porque sino todos los días va a decir una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón. Que le diga un nombre y se termine acá".

"Yo tengo mi pareja hace mucho tiempo, ustedes lo saben. No puedo pelearme con mi novio, estar mal por algo que no existe, que me señalen con el dedo diciendo 'se metió con un tipo casado', es una aberración. Voy a llamar a mis abogados, esto no va a quedar así", concluyó, enojadísima.

Previamente, Horacio Cabak había dicho en el mismo programa: "Yo no tengo nada que ver con Rocío Oliva. Están inventando cualquier cosa porque no encuentra nada. ¿Mañana quién va a ser?". "Lamento profundamente el momento que están viviendo mi mujer y mis hijos, les pido disculpas porque es una locura lo que está pasando, es lo único que tengo para decir. Todo lo que están diciendo es mentira", aseguró.