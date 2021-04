Mirtha reavivó el conflicto con Fabbiani

Desde los programas chimenteros ya se venía echando leña al fuego a un vínculo que, de por sí, estaba quebrado.

Hablamos de Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani, dos figuras de El Trece que habían protagonizado algunas batallas, sin dudas la más fuerte fue cuando La Chiqui anunció al aire que Adrián Suar y Pablo Codevilla le habían ofrecido el espacio quedaría vacante cuando finalice el ciclo “el diario de Mariana”, declaración que enfureció a la conductora, que se enteró en ese instante que querían reemplazar su programa.

El nuevo round ya se viene palpitando desde el debut de “Lo de Mariana” (el 12 de abril), que también generó revuelo en el Canal del solcito porque se removió “Nosotros a la mañana” y cambiaron de horario a “LAM” para que ingrese a la grilla este nuevo envío. Pero lom que marcó el retorno de antiguos conflictos entre las figuras fue la “similitud” que existe entre la estrenada propuesta de Fabbiani y los almuerzos de la diva, algo que tendría enfrentado a Nacho Viale (nieto y productor de los programas de su abuela) con los directivos del canal.

Ahora habló la reina madre de la televisión y, con apenas dos palabras, confirmó el problema existente.

En el día de ayer, en “Intrusos” abordaron esta supuesta “guerra” entre Viale y las autoridades de El Trece y el conductor Adrián Pallares reveló que se comunicó con la diva. “Lo cierto es que el enojo de Fabbiani fue como cuando comenté que el canal me había ofrecido su horario y me pidió silencio”, es el mensaje que transmitieron en el piso del ciclo de América, sobre la charla vía celular del conductor con la presentadora. “¿Qué le parece el formato de Mariani Fabbiani hoy?”, fue la pregunta que el periodista le hizo a Mirtha a través de un WhatsApp, con la obvia intención de meter en dedo en la llaga. “No comento”, fue la sentencia de la Chiqui, que no necesitó de más para avivar el escándalo.

Desde “Intrusos” reforzaron la molestia que hay por lo parecido que es ”Lo de Mariana” con las “mesazas” (actualmente conducidas por Juana Viale) que habrían provocada las internas en El Trece y la profundización del conflicto entre Mirtha y Fabbiani: “Lo que más molesta es que es en el mismo canal. La frase que se escuchó es: ‘Si Telefe lo hace, no puedo pretender nada de ellos, pero que me hagan esto en nuestra propia casa... lo tomamos como una falta de respeto’”, precisaron desde el ciclo de chimentos.

A todo esto se sumó la queja explícita de Marcela Tinayre, quien expresó su malestar durante la emisión de su programa “Las Rubias” (KZO). Allí, la hija de “La Chiqui” lanzó: “Pero qué, ¿almuerzan? Mirá vos qué originales...”, haciendo referencia al ciclo de Mariana.

Antecedentes

Aunque pocos lo recuerden, el resquemor de Mariana Fabbiani con Mirtha Legrand tiene una fecha de inicio anterior a la metida de pata de Chiquita y data desde el 21 de abril de 2018, día en el cual la nieta del pianista Mariano Mores se fue indignada de la mesa de la diva y a la cual no regresó más. En esa última visita, Mirtha le preguntó a Mariana por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y ella respondió que estaba a favor de la ley, pero se topó con las posturas opuestas de los restantes invitados a la “Mesaza”, que eran la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el periodista Hugo Alconada Mon.

Fabbiani fundamentó su posición con argumentos, pero además de no contar con el apoyo de los restantes invitados, la frase que terminó por molestarla fue la de la anfitriona, que dijo: “Yo no estoy de acuerdo”

Al año siguiente, en 2019, ocurrió el mencionado traspié de Legrand, que reveló que el magazine de Mariana terminaba y que la dupla Suar - Codevilla le había ofrecido ese espacio. “Mirtha pidió disculpas por haber contado algo que no tenía que contar. Después no hubo mala intención más allá de eso.

Ambas pudimos ser frontales, además ya estaba todo bastante digerido”, fueron las escuetas declaraciones de Fabbiani en ese entonces, que igualmente siguió sin concurrir ni a los almuerzos ni a las noches de los sábados.

Para rematarla, el año pasado en el evento especial “Unidos por Argentina” (organizado para recaudar fondos para la Cruz Roja para la lucha contra el coronavirus) se encontraban las diferentes figuras de los canales de aire en la emisión y en comunicación telefónica, Mirtha confundió a Mariana con Verónica Lozano.