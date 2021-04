Con el escándalo de su separación instalado, Cabak contrató a Burlando

Quizás si hubiera imaginado lo que se vendría, Verónica Soldato, quien fuera pareja durante 27 años de Horacio Cabak, tal vez no habría destapado una olla que, ahora, ya es muy difícil, por no decir imposible, de cerrar. Es que la mujer, “destrozada” como le dijo a Ángel de Brito, dio a conocer en público una trama de infidelidad que protagonizó su ahora ex marido, una de las personas que, en los últimos meses, se ha convertido en blanco fácil de kirchneristas en las redes sociales debido a sus filosas críticas al gobierno nacional.

Luego de haberse recuperado de un cuadro de COVID que lo llevó a permanecer durante varios días internado, el ex modelo dejó la casa familiar y contrató a Fernando Burlando para que lo defienda de una ex prendida fuego de dolor y con sed de venganza.

Cabak, que el lunes regresó a “Polémica en el bar”, evitó comentar detalles de este escándalo diciendo que nunca había hablado de su vida privada y que ahora tampoco lo hará. “Soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios”, manifestó el conductor de “La jaula de la moda”.

Luego de que Soldato le contara a Ángel de Brito que había encontrado indicios de infidelidades en su teléfono, ahora trascendieron detalles de las mujeres con las que Cabak habría mantenido relaciones extramatrimoniales.

“Una es famosa, muy famosa. Es compañera”, tiró De Brito, ayer, en su programa, mientras sus panelistas jugaban a intentar adivinar de quién se trataba pero no dieron ningún nombre.

Más tarde se conoció el nombre de una fotógrafa, que suele trabajar como estilista en varios canales, y que ha coincidido con Cabak. La joven se llama Belén Lanosa Escubet y es una de las indicadas como amantes del conductor quien, desprolijo, le ha dejado emoticones en sus publicaciones. Y ella en las de él...

Ayer, además, se conoció cómo la mujer de Cabak descubrió las infidelidades. informal. Le sonó raro, empezó a mirar y él le saca el teléfono. Ahí se da una situación en la que ella se lo agarra nuevamente y se va corriendo a otra habitación, se encierra y empieza a leer todo. Algunas cosas llegó a guardarlas: audios, mensajes, capturas con nombres puntuales... A la par, Cabak desde su computadora, empezó a borrar todo”, contó De Brito ayer en “LAM”.