Oscar 2021: todos los ganadores de los premios entregados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood

Este domingo se llevó adelante la edición número 93 de los Premios Oscar, entregados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La ceremonia fue atípica por los protocolos vigentes a raíz de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en uno de los años más difíciles para la industria, se decidió que no hubiera vitualidad sino que el evento se desarrollara sin público en dos sedes: en el clásico Dolby Theatre y en Los Ángeles Union Station, la estación de tren, dónde sólo pudieron asistir los nominados, sus acompañantes y los presentadores de las distintas categorías. La televisación, en tanto, estuvo a cargo de TNT y TNT Series. Los presentadores elegidos para esta ocasión fueron Harrison Ford, Reese Witherspoon, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern y Bong Joon-ho, entre otros. Y, finalmente, Nomadland se llevó tres galardones: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz Protagónica.

Aquí la lista completa de ganadores:

Mejor película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland - GANADORA

Promising Young Woman

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director/a

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland - GANADORA

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Mejor actriz protagónica

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland - GANADORA

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Frances McDormand fue la Mejor actriz protagónica por Nomadland (Foto: REUTERS)

Mejor actor protagónico

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father - GANADOR

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Mejor actor secundario

Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah -GANADOR

Sacha Baron Cohen, El juicio de los 7 de Chicago

Leslie Odom Jr., One Night In Miami

Paul Raci, Sound Of Metal

Lakeith Stanfield, Judas And The Black Messiah

Daniel Kaluuya fue el Mejor Actor Secundario (Foto: REUTERS)

Mejor actriz secundaria

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari -GANADORA

Mejor fotografía

Sean Bobbitt, Judas and the Black Messiah

Erik Messerschmidt, Mank - GANADOR

Dariusz Wolski, News of the World

Joshua James Richards, Nomadland

Phedon Papamichael, El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película internacional

Another Round (Dinamarca) - GANADORA

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumania)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia)

Dana Murray y Pete Docter, ganadores por Soul como Mejor Película de Animación (Foto: REUTERS)

Mejor película de animación

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul - GANADORA

Wolfwalkers

Mejor diseño de vestuario

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom - GANADOR

Mank

Mulan

Pinocchio

Mejor documental

Collective

Crip Camp

The mole agent

My octopus teacher -GANADOR

Time

Pippa Ehrlich, Marlee Matlin y James Reed, ganadores por Mejor Documental por My Octopus Teacher" (Foto:REUTERS)

Mejor cortometraje documental

Colette - GANADOR

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger Ward

A love song for Latasha

Mejor maquillaje y peinado

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom - GANADOR

Mank

Pinocchio

Mia Neal, Jamika Wilson y Sergio Lopez-Rivera, ganadores de Mejor maquillaje y peinado (Foto: REUTERS)

Mejor canción original

“Fight For You”, de Judas and the Black Messiah, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas - GANADORA

“Hear My Voice”, de El juicio de los 7 de Chicago, música de Daniel Pemberton, letra de Daniel Pemberton y Celeste Waite

“Husavik” de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, música y letra de Savan Kotecha, Fat Max Gsus y Rickard Göransson

“Io Sì” de La Vita Davanti a Se, música de Diane Warren, letra de Diane Warren y Laura Pausini

“Speak Now” de One Night in Miami, música y letra de Leslie Odom, Jr. y Sam Ashworth

Mejor diseño de producción

The Father

Ma Rainey’s black bottom

Mank -GANADOR

News of the world

Tenet

Mejor edición

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal - GANADOR

El juicio de los 7 de Chicago

Emerald Fennell recibiendo su premio como Mejor Guión Original (Foto: Reuters)

Mejor guión original

Judas and the Black Messiah (Will Berson, Shaka King, Keith Lucas y Kenny Lucas)

Minari (Lee Isaac Chung)

Promising Young Woman (Emerald Fennell) - GANADOR

Sound of Metal (Derek Cianfrance, Abraham Marder y Darius Marder)

El juicio de los 7 de Chicago (Aaron Sorkin)

Mejor guión adaptado

Borat Subsequent Moviefilm (Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja y Dan Swimer)

The Father (Christopher Hampton y Florian Zeller) - GANADOR

Nomadland (Chloé Zhao)

One Night in Miami (Kemp Powers)

The White Tiger (Ramin Bahrani)

Florian Zeller y su galardón por Mejor Guión Adaptado (Foto: REUTERS)

Mejores efectos especiales

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet - GANADOR

Mejor película corta de animación

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You - GANADORA

Opera

Yes People”

Michael Govier y Will McCormack ganadores por Mejor película corta de animación (Foto: REUTERS)

Mejor película corta de acción real

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers - GANADORA

White Eye

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods, Terence Blanchard

Mank, Trent Reznor, Atticus Ross

Minari, Emile Mosseri

News of the World, James Newton Howard