La decisión de Mirtha Legrand tras recibir la segunda dosis de la Sputnik V

En marzo de 2020, en medio de la irrupción de la pandemia del coronavirus en Argentina, Mirtha Legrand decidió preservar su salud, al pertenecer al grupo de riesgo, y se recluyó en su hogar, dejando al frente de "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand", sus programas en eltrece, a su nieta, Juana Viale. Durante más de 200 días no salió de su casa. Ni siquiera para despedir a su hermana Goldy, quien falleció el 1º de mayo de 2020. Y tuvo un fugaz regreso a la televisión a mediados de diciembre con la promesa de volver definitivamente cuando pudiera vacunarse contra el Covid-19.

Finalmente, el 11 de marzo, "Chiquita" recibió la primera dosis de la Sputnik V con mucha alegría. "Fue fantástico, todo organizado, una limpieza increíble. Han hecho boxes individuales, nadie mira a nadie, todo muy íntimo. Me atendieron muy bien, me saqué fotos con todas las enfermeras. Me acompañaron Nacho (su nieto Ignacio Viale) y Elvira (su empleada doméstica). Lo pasé muy, pero muy bien", precisó la conductora de 94 años, que fue atendida en el Centro Islámico de Bullrich y Libertador.

Y ante el inicio de una nueva temporada de sus programas, en los últimos días aclaró: “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”. Pero la espera terminó y el miércoles 14 de abril, la diva completó el proceso de vacunación que tanto anhelaba. "¡Llegó el día tan esperado por mi! Acabo de recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V ¡Estoy muy feliz!", anunció en sus redes sociales. Y explicó cómo serán los pasos a seguir antes de volver a la pantalla chica. "Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar. ¡Muchas gracias a todos!", concluyó.

De esta manera, Mirtha confirmó que Juanita seguirá en la conducción de sus ciclos, al menos, por algunas semanas. En su familia, ya se vacunaron su nieto Nacho y su hija, Marcela Tinayre, en Miami. El productor había transitado el coronavirus con síntomas leves en septiembre de 2020. Mientras que su madre, reveló en los últimos días que contrajo la enfermedad a pocos días de haber recibido la vacuna.

"Tuve Covid-19 en enero, en Estados Unidos. No la pasé nada bien durante cuatro días. Por supuesto no me tuve que internar ni nada de eso. No tuve ningún síntoma de los clásicos ni nada de eso", explicó la conductora de "Las rubias" en una entrevista con "LAM". Y agregó: "Yo creí que había tenido un ACV. Fue tan de golpe, tan drástico, que no me podía mover. Mi cuerpo pesaba quince toneladas y estaba tirada en un sillón. Los médicos que venían a verme a mi casa, al quinto día, y quiero decirlo porque nadie lo dice, es muy importante la ayuda psicológica de uno. Uno se muere de miedo. Uno tiene mucho miedo”.