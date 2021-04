El médico de Maradona quería participar del "Bailando", según sus colaboradores

El neurocirujano Leopoldo Luque, el médico que asistió a Diego Maradona en el tramo final de su vida, aspiraba a ser convocado a la próxima edición del programa de TV “Bailando por un sueño”, según se desprende de un diálogo privado de sus colaboradores, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Fue Díaz quien, en el marco de una conversación en la que ambos buscaban un mayor protagonismo a la hora de confeccionar los informes médicos sobre la salud del difunto astro del fútbol le dijo “en confianza” a Cosachov que Luque “quiere ir al Bailando”, el histórico programa que conduce Marcelo Tinelli.

El 6 de noviembre de 2020, 19 días antes de la muerte de Maradona, cuando aún se recuperaba de la operación por el hematoma subdural a la que había sido sometido, la psiquiatra y el psicólogo discutieron la posibilidad de sumarse a las exposiciones mediáticas de Luque sobre la evolución del ex futbolista.

La idea era sumarse a las ruedas de prensa. “Alguna pregunta que vemos que podemos contestar, obviamente sin mencionar la palabra alcohólico ni adicción, ni nada por el estilo, me parece que claramente tenemos más autoridad profesional en ese sentido que Luque", propuso Cosachov. La idea fue acercada, antes que a Luque, a un colaborador del abogado Matías Morla que manejaba la relación con la prensa y que no está identificado en el diálogo.

"Yo a Luque no lo correría porque hoy, que se entienda la analogía, es Mick Jagger y los Rolling Stones completos. Entonces nos sirve eso”, opinó Díaz. Cosachov aceptó la sugerencia: "podríamos sumarnos con Luque en el parte... me parece que nos suma profesionalmente hablando como que... por poco que nos falta un cura en el equipo, más o menos".

La psiquiatra se quejó porque "dicen que están manejando la abstinencia y qué se yo, y todo el mundo sabe que el tipo no duerme, que principalmente tiene temas de salud mental y nunca se nombró que tenemos un equipo de salud mental".



Pero cuando le formularon la propuesta, Luque los frenó. La propia Cosachov reconoció que "no le convenció mucho a Leo, no sé por dónde va la mano pero hay que ir con cautela. Medio como que no le cabe mucho que nos sumemos, creo". En ese contexto, Díaz respondió: "Confianza 100%. Quiere ir al bailando. Está cholulo". "Está re en modo star. Antes no era así", asintió Cosachov.