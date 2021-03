Internaron a Horacio Pagani por coronavirus

El domingo 28, tras sentir un fuerte dolor en el pecho, Horacio Pagani se dirigió al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para realizarse un chequeo, preocupado por sus problemas cardíacos, y por protocolo se sometió un test de coronavirus que dio positivo. Por prevención, el reconocido periodista deportiva quedó internado, mientras que sus compañeros de "Bendita", en El Nueve, se harán un hisopado para descartar que haya más contagios en el equipo que lidera Beto Casella.

Pagani es considerado paciente de riesgo por su edad -tiene 77 años- y por sus antecedentes cardíacos. De hecho, en 2018 se perdió la cobertura del Mundial de Rusia tras realizarse una intervención en la que le colocaron tres bypass y por este motivo, cuando se decretó la cuarentena estricta, en marzo de 2020, se recluyó en su hogar, junto a Cecilia Di Carlo, su esposa, y trabajó en televisión a través de videollamadas, pero en las últimas semanas retomó sus tareas de manera presencial.

Más allá de la alegría por su regreso, Horacio dejó en claro su preocupación por no haber recibidio la vacuna contra el covid-19. “Es hora de que me vacunen, viejo. ¡Vacunenmé!”, manifestó en TyC Sports. Y agregó: “En la Ciudad no hay listado. Ahora van a llegar vacunas, ahora con estas que llegan una semana de plazo le doy al Gobierno de la Ciudad”.