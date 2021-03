Tras su salida de "MasterChef Celebrity", Cae hizo polémicas declaraciones sobre el certamen y el jurado

Tras su salida de "MasterChef Celebrity", certamen en el que se convirtió en el segundo eliminado, Cae dio un concierto en el teatro Maipo y aprovechó para criticar al programa de Telefe. "Tengo que hacer catarsis. Tengo que volver el viernes a ese lugar endemoniado. Ustedes se divierten todas las noches y nosotros 8 horas para que ustedes se diviertan... Un montón de términos nuevos, ¿me entendés? 'Juliana'... cuando tengo que cortar las cebollas así... en casa se corta la cebolla y listo", empezó el cantante en un video que pasaron en "Hay que ver", el programa de Denise Dumas y José María Listorti en El Nueve.

Además, aclaró cómo se manejan en el detrás de escena. "Los que estamos en 'MasterChef' tenemos que hacer dos platos: uno que se prueba caliente y otro que al rato... vas, volves, comés la merienda y está frío", reveló. Y remató con un picante comentario contra Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, los exigentes jurados de la competencia: "O sea que básicamente que los tres jurados son tres pobres pelotudos que están probando comida fría... O sea que tanto que nos bardean, Donato se come un cacho de risotto frío". Y concluyó: "Lo cierto es que fue una experiencia y como toda experiencia tiene una parte positiva y su parte negativa".

Antes de quedar eliminado, el cantante visitó el piso de "Cortá por Lozano" y aseguró que los cocineros tienen participantes favoritos. "Que hay afinidades y otro tipo de llegada con algunas personas, no hay dudas. ¡Estoy re caliente! El otro día, no saben lo cerca que estuvo Donato de recibir un sartenazo con mi risotto", manifestó con indignación. Y señaló que el jurado había sido injusto con sus devoluciones: "El otro día en la competencia por grupos estuvo ajustado. ¿Si Donato me tiene envidia? Qué se yo, a mí me cierran un poco mejor los chalecos que a él. Me vienen cagando a pedos todos los programas. Cuando le pego al sabor, no le pego a la presentación y cuando le pego a la presentación, no le pego al sabor".

También destacó el avance de Alexander Caniggia en la cocina y se mostró muy crítico con Claudia "La Gunda" Fontán. "Creo que alguien que está sorprendiendo muchísimo es Alex Caniggia. Destaco al que sorprende por mérito propio y el otro día mi risotto era contundente y era bueno pero el de la Gunda estaba medio tirando a guiso. Creo que ya lo puedo decir porque estuve como siete programas cocinando y estoy re caliente con que me den siempre el delantal negro", concluyó Cae.