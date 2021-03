Guillermo Coppola se mostró optimista sobre su internación en terapia intensiva

A los 73 años, Guillermo Coppola atraviesa un delicado estado de salud. Luego de contraer coronavirus a principios de enero, el exrepresentante de Diego Maradona presentó secuelas y debió ser internado en terapia intensiva del Sanatorio Finochietto por una fibrosis pulmonar. Ante la trascendencia de la noticia y la preocupación de sus seguidores, el empresario habló con "Los ángeles de la mañana" y se mostró optimista.

"Sigo en terapia, con asistencia respirarotia. Bigotera, por ahora. Esperemos que ahí quede, después todo lo demás bien. Solo los pulmones complicados", relató desde el sanatorio. Y días atrás aseguró que, si bien estaba bien de ánimo, tenía mucho dolor. "Estoy con un roce pleural, producto de alguna dificultad en la respiración, Resabios del Covid, mucho dolor de pecho, bajo la tetilla izquierda. Desde ayer que estoy con analgésicos potentes en función de que es un dolor impresionante. Tienen que desinflamarse los pulmones para que baje el roce pleural y ahí voy a andar mejor. En cuanto a al respiración, con ejercicios me voy a recuperar", detalló y aseguró que a pesar de haber transitado el covid-19 sin grandes síntomas, hace quince días comenzó a sentir molestias.

Cabe recordar que "Guillote" contrajo el virus luego de ser acusado de haber asistido a una fiesta clandestina por Año Nuevo en Mar del Plata. "Me estoy cuidando, estoy aislado por respeto a los demás y para cuidar a la familia. Ahí estamos peleándola como corresponde. Es mi responsabilidad decirles. Es lo mínimo que podemos hacer", anunció el pasado 3 de enero, en diálogo con "Nosotros a la mañana". Y aseguró que tras presentar fiebre y tos, no lo dudó y se sometió a un hisopado. “Mi síntoma fue 37,8 un rato, lo que no tengo es ánimo, siento como si me hubiesen golpeado, un dolor de cintura y un poco de cabeza”, detalló.

Por su parte, el médico cardiólogo Fernando Cichero habló del tema en el programa de Mauro Viale y contó cuáles son las complicaciones que se presentan con mayor frecuencia luego de tener coronavirus. "El tema de la ventilación es la secuela más común por ser una enfermedad respiratoria. Lo que notan muchos pacientes es que si uno está sentado hablando a una velocidad más o menos normal, no sienten síntomas de cansancio pero si salen a caminar o quieren hablar caminando, se agachan a levantar algo rápidamente, o quieren hacer una corridita, empiezan a notar que les falta el aire", explicó.