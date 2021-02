“El Dipy” confirmó que en marzo empieza a estudiar

El cantante publicó en sus redes que decidió terminar el secundario a los 43 años. "Estoy muy feliz de contarles que en marzo empiezo a estudiar. Se me caen las lágrimas de la alegría que tengo", publicó en su cuenta de Twitter.

Hace unas semanas, el cantante había declarado que tenía intenciones de terminar la escuela. "Yo no pude terminar porque tuve que salir a laburar. Siento que a mi viejo le debo el estudio. A veces cuando veo a mis hijos y les pido que estudien, ellos me lo van a recriminar. Y no quiero".