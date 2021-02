Celeste Muriega enfrentó los rumores de romance con Hernán Drago

Se conocieron en "Bienvenidos a bordo", el programa que conduce Guido Kaczka en eltrece, y tuvieron tanta química que los rumores de romance no tardaron en aparecer. Sin embargo, Celeste Muriega y Hernán Drago prefieren ir despacio. O por lo menos, eso dejó entrever la bailarina en una entrevista con "Los ángeles de la mañana".

"Lo que te puedo decir desde mi percepción es que a mí me parece una gran persona, un gran hombre y un gran padre. No tengo idea cómo él quiere abordar una situación como la que decís vos que puede llegar a pasar porque no estaría pasando en este momento, pero quizás sí", dijo cuando le preguntaron si no blanqueaban su affaire para preservar a Luka y Lola, los hijos del modelo, y confesó que suelen hablar por Instagram.

"Hernán lo que dijo es que el primer acercamiento así con onda que tuvieron fue un día que te ofreció llevarte e hicieron el camino desde Palermo hasta Cañitas, él te llevó, no fue un recorrido muy largo pero que ahí fue como una charla más íntima y fuera de compañeros de trabajo. ¿Fue así?", preguntó Maite Peñoñori y la bailarina explicó por qué Drago se ofrece a llevarla a su casa: "Yo tengo el auto acá en Carlos Paz porque me estoy instalando acá, entonces cuando voy para Buenos Aires estoy sin movilidad".

Lo cierto es que ambos llevan varios meses solteros. El se separó de Bárbara Cudich, la madre de sus hijos, en 2019 y hace unos meses fue vinculado sentimentalmente a Alejandra Maglietti, pero el vínculo no prosperó. Mientras que Celeste le puso un punto final a su noviazgo con Alejo Clérici a principios de 2020.

"Con Alejo tenía ganas de formar una familia, por eso aposté siete años a este relación. Me imaginaba siendo viejita con él, pero él esperaba una compañera de vida más que una familia. Hay mucho amor entre nosotros y seguimos hablando para ver cómo estamos porque nos merecemos tener una buena relación, ninguno hizo algo malo. El no apunta al casamiento, la convivencia y tener un hijo y son cosas que yo quiero el día de mañana", le confió Muriega a Noticias Argentinas en julio pasado. ¿Encontrará lo que busca en Drago?