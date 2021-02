El miedo de la chef Karina Gao, internada con COVID-19 y embarazada: “Me van a inducir al coma y no sé cuándo voy a despertar”

Karina Gao vive el momento más dramático de su vida tras haber contraído coronavirus. Está internada desde hace cinco días y su cuadro empeora constantemente. La cocinera del programa de Florencia Peña no solo se encuentra preocupada por no poder respirar. Está embarazada de su tercer hijo y tiene mucho miedo.

Al no presentar ninguna mejoría, los médicos tomaron una decisión que la angustió bastante, pero decidió compartirla con sus seguidores para que le envíen mucha fuerza. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa que me acompañó durante cinco años. Les voy a pedir un último favor, recen por mí. Me van a inducir al coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo voy a despertar. Por favor recen”, expresó en Instagram junto a una foto desde su cama en terapia intensiva.

Gao además tiene una neumonía bilateral, y teme por su vida. “El día de hoy fue complejo, pensé que ya después del quinto día todo mejora pero no... todavía podía ser peor. Y es momento de preguntarte cuándo joraca termina esta montaña rusa, pero no me está gustando la respuesta”, había dicho el miércoles, cuando notó que estaba empeorando.

En aquel entonces contó que en la clínica le suministraron paracetamol intravenoso para bajar más rápido la fiebre. “Ayer a la tarde se fue todo medio al pique. Empecé a no saturar bien y me costó respirar mucho. La fiebre seguía persistiendo fuerte. Tuve mucho miedo ayer, sinceramente pensé de todo. Pasé la noche como pude”, comentó el jueves.