De Twitter al dial: El Dipy participará de un programa de Radio Rivadavia

Luego de un 2020 en el que estuvo en boca de todos por su opinión sobre el panorama político actual, Adrián David Martínez, conocido popularmente como "El Dipy" se prepara para debutar en Radio Rivadavia el lunes ocho de febrero al frente de "Los desclasados", un ciclo en el que estará acompañado por Miriam Salinas de 1 a 2 de la mañana.

"¡¡Estoy muy feliz de contarles a todos los que me bancan que vengo de cerrar un contrato de trabajo!! ¡¡Ya soy un integrante más de la radio más escuchada del país!!", anunció el cantante en sus redes sociales y celebró tener trabajo en un momento complicado para su rubro.

"Estoy muy contento no solamente por el programa, sino porque conseguí laburo. Lo mío con la música está muy parado por el tema de la pandemia. Fuimos los primeros en cortar el laburo y vamos a ser los últimos en empezar a trabajar nuevamente", señaló en diálogo con Noticias Argentinas. Y agregó: "Soy un trabajador, un laburante, que me cuesta pagar el alquiler, pagar mis cosas y esto me vino re bien para estar tranquilo. Es una bocanada de aire inmensa".

En referencia a su programa destacó que hará un repaso de las noticias del día desde su lugar de ciudadano. "Vamos a dar las noticias del día con la voz de la gente, sin nada ligado a un partido político, para los laburantes, sin ninguna ideología", adelantó.

Y explicó el fenómeno que generó en los últimos meses: "Soy un ciudadano común y corriente que dice lo que piensa y quizás tengo más cerca un micrófono para decir lo que piensa. Y la gente que no tiene acceso en los medios, se siente reflejada. Pero es muy grande pensar en que soy la voz del pueblo, no me siento así y tampoco pretendo serlo. Quiero que cada uno sea su voz y pueda decir lo que piensa. No importa si no podés llegar a los medios, por eso están las redes. Yo lo tomé de esa forma, como un ciudadano más".