Confirman que Carmen Barbieri tuvo una leve mejoría: “Le sacaron los antibióticos”

La salud de Carmen Barbieri está en boca de todos y la preocupación creció este sábado cuando debió ser inducida a un coma farmacológico. Pese al agravamiento de su cuadro, que la encuentra intubada en terapia intensiva, sus familiares no dejan de rezar y enviarle buenas energías. Además de Fede Bal, que desde el momento de su internación está con el corazón en la boca, la delicada noticia mantiene en vela a su mejor amiga Sandra Domínguez, que se pronunció por primera vez sobre la salud de la capocómica.

En las últimas horas, Sandra brindó novedades alentadoras del cuadro de Barbieri. “El parte de hoy dice que, como no estaba oxigenando bien la dieron vuelta, mejoró y pasó una buena noche. Así que es bueno porque pasó una buena noche”, informó a Teleshow aunque agregó: “Pero es malo porque la tuvieron que dar vuelta. O sea que, por sí sola, no hay avance”. Además detalló en Implacables: “Sigue sin fiebre. Ya tenía 36 algo antes de que la intubaran. ¡Las buenas noticias uno tiene ganas de gritarlas!”.

Esperanzada, Domínguez confirmó que su amiga ya no recibe medicamentos y detalló: “Lo último que nos dijeron es que los valores van mejorando. Dieron negativos los cultivos y le sacaron los antibióticos”.

Antes de que su neumonía empeorara, Sandra había tenido una conversación telefónica con ella y la sacó a la luz en El Run Run del espectáculo (Crónica). “Ella estaba fuerte y luchando. Yo sé que esta frase que les estoy contando hace que todas las fuerzas que unamos en la oración se unan a la fuerza de Carmen. Ella no estaba débil de ánimo ayer, estaba luchando”, compartió angustiada.

“Quizás su cuerpo no le respondía, sus pulmones no le respondían, pero estaba luchando y sabía que dar este paso (pasar a terapia intensiva) iba a ser para bien. Claro, no somos Dios. Quiero que todos recemos, es importante la oración, para que cualquier mal se retire de ella”, agregó Sandra.