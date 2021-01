Ángel De Brito está aislado y Laurita Fernández estará al frente de "LAM"

Luego de tener contacto estrecho con Mariana Brey, quien dio positivo en coronavirus, Ángel De Brito anunció en sus redes que está aislado preventivamente y tanto él como parte del panel de "Los ángeles de la mañana" se ausentarán del programa por unos días.

"Una buena y una mala: Estoy aislado por un contacto estrecho de covid asintomático. Me siento Perfecto, por el momento, y tengo que esperar para hisoparme", explicó el periodista. Y presentó a Laurita Fernández, con quien hizo dupla en "Cantando 2020", como su reemplazo en la conducción hasta su regreso. "¡Volvemos a ser compañeros a distancia! Ahí estaremos haciéndote el aguante", escribió la conductora, quien estará acompañada por Maite Peñoñori, Barby Franco y Mercedes Ninci. Y agregó: "Ya me contó mucha info. Se las contamos mañana en El Trece".

Por su parte, Cinthia Fernández aclaró que tanto ella como sus hijas, Charis, Bella y Francesca, se encuentran bien. "¡Todas súper! Aisladas desde que nos dijeron esperando los tiempos que corresponden para hisoparnos, pero estamos muy bien. Mañana, todas en 'LAM' desde casa", publicó la panelista. Mientras que Andrea Taboada adelantó que participará del ciclo de espectáculos vía Zoom.

El último día que Brey asistió al programa fue el jueves 21 y al día siguiente no estuvo presente a raíz del fallecimiento de su abuela Elisa. "Lamento no poder despedirte. Hablamos el domingo por teléfono y quedamos en encontrarnos, con distancia y barbijo, para festejar tus 100 años. Te noté preocupada por mi mamá y triste por no poder salir a pasear con tu andador. Sos y serás siempre un ejemplo de mujer, de madre, de hermana. Así lo decía mi papá Mingo, a quien amabas con devoción. Te quiero, te recordaré siempre y te llevaré en mi corazón”, escribió la periodista, que viene de vivir semanas difíciles a nivel familiar, ya que a fines de diciembre su mamá se cayó y se dio un fuerte golpe en la cabeza y varias fracturas, por las que tuvo que permanecer internada en un hospital.