Malena Narvay tiene coronavirus: "Pocas veces la pasé tan mal"

Luego de pasar varios días inactiva en sus redes sociales, la actriz y cantante Malena Narvay reveló que tiene coronavirus y que está atravesando la enfermedad con fuertes síntomas. "Hola gente, les cuento que estoy medio desaparecida de las redes porque tengo COVID hace unos días y lamentablemente me agarraron fuertes los síntomas... sinceramente. no la estoy pasando nada bien", empezó la joven de 23 años y aseguró que todavía no tiene en claro cómo pudo haber contraído el virus.

"No sé bien dónde me lo pude haber contagiado. Sé que no podemos dejar de vivir, no podemos vivir en cuarentena pero tampoco dejemos de cuidarnos (y a los demás) aunque estemos haciendo una vida más normal. Lamentablemente, todavía no nos libramos de este virus y se la pasa muy mal de verdad cuando te agarra así de fuerte y eso que tengo 23 años y no tengo ninguna enfermedad pre existente, sin embargo me asusté porque los síntomas fueron cada vez más intensos", agregó.

Y detalló cómo se manifestó el virus en su organismo: "Estoy tirada en una cama sin poder levantarme y caminar porque me baja la presión, me mareo o me canso, hablar me deja sin aire, la cabeza me ARDE, la tos me corta la garganta, los músculos se me aflojan, tuve mucha fiebre y me cuesta respirar, es bastante una pesadilla (cosa que siempre creí que por mi edad si alguna vez me agarraba coronavirus iba a ser asintomática o con síntomas leves.. bueno NO, todo lo contrario.. hasta miedo de ahogarme a la noche tuve). Creo que pocas veces la pasé tan mal sinceramente".

Asimismo, "Lena" explicó que está controlado constantemente por un equipo de médicos y que está segura que, de a poco, va a mejorar. "Hago este posteo así de descriptivo porque sé que estamos cansados de todo y si, es un embole el alcohol, el barbijo, la distancia y desde que arrancó este año nos relajamos un poco porque estamos re podridos ya... pero el pequeño esfuerzo de seguir cuidándonos lo más que podamos mientras hacemos nuestras cosas en la cotidianidad puede hacer la diferencia y prevenir todos estos días de estar aislada sola en un cuadrado sin poder salir, queriendo dormir hasta que termine por lo mal que se la pasa cuando estoy despierta, el miedo de poder haber contagiado a la familia o a alguien de riesgo y con miedo por la propia salud sin saber hasta donde van a seguir empeorando los síntomas. La vida sigue pero cuidémonos y cuidemos a los que nos rodean lo más posible porque puede ser hasta más grave para algunos, ya lo sabemos", concluyó.