Barby Franco y Fernando Burlando, reconciliados: filtraron un video de ellos juntos en Cariló

Tras una crisis que hizo que pasaran separados las Fiestas, Fernando Burlando y Barby Franco se habrían reconciliado. La pareja fue vista junta en Cariló, lugar donde el abogado participó de un partido de polo.

En Los ángeles de la mañana (eltrece), Ángel de Brito fue el encargado de dar a conocer la noticia: “Están reconciliados Fernando Burlando y Barby Franco, están juntos nuevamente. Están en Cariló porque hoy él tenía un partido de polo y ella llegó anoche allá. Parece que ya se amigaron”. Además, agregó: “No está todo resuelto pero esto es un avance enorme, porque de no querer hablar de ella a estar juntos en un hotel es un paso importante”.

Hace diez días la modelo confirmó en LAM que estaba alejada del abogado, aunque aclaró que mantenían buen diálogo. “No estamos separados, estamos distanciados. No está todo mal, pero por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar”. Consultada por De Brito sobre el motivo de la crisis, explicó: “Son 10 años juntos y pasaron muchas cosas. Fue de mutuo acuerdo. Hay cosas de la convivencia que no supimos solucionar. No nos vemos desde Navidad, pero estamos hablando para ver qué pasa”.

En ese sentido Barby dejó la puerta abierta a una reconciliación: “Estamos pasando esta crisis juntos, yo lo amo mucho. En mi caso al principio de la pareja yo estaba ilusionada con que iba a casarme, pero se me empezaron a ir las ganas porque del otro lado no recibía lo mismo. Con este respiro que nos dimos creo que cada uno se va a dar cuenta de lo que pasó y va a tratar de solucionarlo”.

Sin embargo, días después Barby reconoció también en LAM que lo había borrado de sus contactos de WhatsApp y que no lo seguía en Instagram: “Yo lo bloqueé. Igual nunca lo seguí porque me aburría su Instagram. Me aburría, me parecía un embole en las redes”. Al escucharla, las ‘angelitas’ le remarcaron que por su profesión de abogado tiene que dar una imagen seria.