Karina La Princesita: "Fui infiel, pero no me gustó"

Mientras en "Los ángeles de la mañana" debatían sobre las infidelidades en parejas que pertenecen al mundo del espectáculo, Karina La Princesita confesó que engañó a uno de sus novios pero que no se sintió cómoda con la situación.

“Yo si fui infiel, no voy a decir con quién, pero sí, hace mucho, merecido igual”, disparó la cantante, dando a entender que su entonces pareja no se había portado bien con ella. Y cuando Ángel De Brito le pregunto si se trataba de una venganza, precisó: “Lo hice para que entienda lo que se sentía, igual a mi no me gustó, me sentí muy culpable”. Además, contó que su amante fue alguien que conocía a su pareja y agregó con picardía: "No me arrepiento, pero tampoco lo volvería a hacer, y si lo hiciera no lo diría en televisión tampoco”.

Cabe recordar que antes de iniciar su romance con Nicolás Furman, Karina tuvo dos noviazgos que estuvieron muy expuestos. Primero, salió con el Polaco, con quien tuvo a su hija Sol Celeste (13), y protagonizaron varios escándalos mediáticos en su juventud. Y luego, estuvo cinco años en pareja con el futbolista Sergio "Kun" Agüero, quien según declaró la cantante, era muy celos