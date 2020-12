Las mejores series que dejó 2020

Puede que el 2020 sea recordado como el año en el que más se consumieron producciones audiovisuales en televisión, plataformas de suscripción y streaming y las series fueron una gran compañía para hacerle frente a la pandemia. A continuación, las más elegidas por el público:

POCO ORTODOXA

Una mini serie inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman -"Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots"-, cuenta la historia de Esty, una joven que escapa de la comunidad judía ultra ortodoxa jasídica Satmar, en Nueva York, con la esperanza de iniciar una vida completamente distinta en Berlín, Alemania.

DARK

La última temporada de la saga alemana creada por Baran bo Odar y Jantje Friese plantea una trama compleja, cargada de suspenso y del drama por tragedias sin resolver. Viajes en el tiempo, desapariciones y el amor nutren a la historia que se convirtió en una serie de culto.

LITTLE FIRES EVERYWHERE

Basada en el libro homónimo de Celeste Ng, cuenta la historia de los Elena Richardson y Mia Warren, dos mujeres con historias de vida completamente distintas, que se verán enfrentadas y envueltas en mentiras, escándalos y problemas con sus respectivas familias.

GAMBITO DE DAMA

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, es un drama inspirado en el libro homónimo de Walter Trevis, que cuenta la vida de Beth Harmon, una ajedrecista de excelencia que deberá lidiar con sus demonios internos para poder dar lo mejor de sí para triunfar en la disciplina en la que, hasta el momento, solo se destacan hombres.

CASI FELIZ

Escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich, es una comedia semibriográfica en la que el humorista encarna a un conductor de radio recién separado de Pilar (Natalie Pérez), la madre de sus dos hijos. El resto del elenco está compuesto por Hugo Arana, Adriana Aizemberg, Adrián Suar, Leticia Siciliani, Dalia Gutmann, Benjamín Amadeo, Gustavo Garzón, Julieta Díaz, Juan Minujín y Peto Menahem.