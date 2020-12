Iripino sostuvo: "El musical de apertura de Susana Giménez para el 2021, es de última tecnología"

Marcelo Iripino hará una vez más temporada en Carlos Paz bajo la producción de Ángel Carabajal, mientras tanto afina el musical de apertura de Susana Giménez

Iripino adelantó que tiene pensado hacer un gran musical para su regreso a la televisión: "El año pasado hicimos un cierre pequeño en el programa. Íbamos hacer un musical, pero no hubo tiempo. Lo que hice fue llevarle un proyecto de un musical de última tecnología y a ella le encantó. Me dijo que se lo guarde bajo llave y me dijo que el año que viene lo hacemos para la apertura". "Yo estoy encantadísimo si podemos hacer ese musical que tanto teníamos ganas, así que ojala todo retome bien para poder hacerlo".

"El musical va a tener de todo, la letra será una ensalada con todo lo que ha pasado en este último tiempo. Pero lo bueno es que es un musical que Susana nunca hizo, está todo hecho por computadora y será increíble. Yo lo tenía diseñado hace un año y medio, lo hable´con gente de Telefe y quedaron fascinados. Si Dios quiere haremos el gran musical del 2021 y de última tecnología", reveló en exclusivo Marcelo.